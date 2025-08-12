Concejo Municipal de San Miguel aprobó cambio de nombre de avenida Salvador Allende: Volverá a llamarse Salesianos

La decisión obtuvo 5 respaldos y 4 rechazos.

En una tensa instancia, el Concejo Municipal de San Miguel terminó aprobando el cambio de nombre de la avenida Salvador Allende, que volverá a llamarse Salesianos.

La decisión fue aprobada por 5 votos a favor y 4 en contra, por lo que la calle nuevamente cambiará su nombre.

La discusión surgió hace unas semanas, luego de que la alcaldesa Carol Bown (UDI) impulsara esta modificación, argumentando que era una demanda ciudadana y que muchos vecinos y vecinas se lo pidieron cuando ella hacía campaña.

A pesar de que hubo críticas por parte de concejales, quienes acusaron -entre otras cosas- que en la encuesta no se incluyó a la totalidad de residentes de la comuna, sino que solo quienes viven en la avenida Salvador Allende.

Este cambio “obedece más a una imposición partidista ideológica que a una temática técnica como la abordada por el mismo, como una continuidad del nombre en tres comunas: Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Joaquín”, dijo uno de los ediles.

Cabe recordar que la calle fue rebautizada en 2023, cuando se modificó su nombre original (Salesianos). Sin embargo, la jefa comunal impulsó una consulta ciudadana cuyos resultados respaldaron el cambio.