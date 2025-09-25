Metro suspende nuevamente el servicio en múltiples estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Metro de Santiago informó el cierre temporal de ocho estaciones de la Línea 1 entre U. de Santiago y San Pablo.

La mañana de este jueves 25 de septiembre, Metro de Santiago informó la suspensión parcial del servicio en la Línea 1 debido a la presencia de una persona en la vía.

Según detalló la empresa en su cuenta oficial de X (antes Twitter), a partir de las 08:38 horas se dispuso el cierre de ocho estaciones: U. de Santiago, San Alberto Hurtado, Ecuador, Las Rejas, Pajaritos, Neptuno y San Pablo. En todas ellas no hay detención de trenes.

De esta forma, el servicio en Línea 1 solo está disponible entre Los Dominicos y Estación Central, mientras se trabaja para resolver la emergencia.

Metro no entregó mayores antecedentes sobre la persona involucrada, aunque este tipo de incidentes suele implicar interrupciones prolongadas del servicio. Asimismo, se recomienda a los pasajeros considerar medios de transporte alternativos mientras dure la suspensión.

En paralelo, usuarios reportaron alta congestión en la superficie, con gran cantidad de pasajeros optando por buses del sistema Red para desplazarse hacia el centro y poniente de la capital. Es probable que se dispongan nuevas rutas de emergencia en la superficie del tramo afectado.

08:38hrs. Las siguientes estaciones se encuentran cerradas y sin detención de trenes por persona en la vía.

❌U. de Santiago

❌San Alberto Hurtado

❌Ecuador

❌Las Rejas

❌Pajaritos

❌Neptuno

❌San Pablo https://t.co/cF2eRi0MzO — Metro de Santiago – #50Años (@metrodesantiago) September 25, 2025

Servicio volvió a estar operativo

Más de una hora después del incidente inicial, el servicio de transporte volvió a la normalidad en todas sus estaciones.