País metro de santiago

Metro suspende nuevamente el servicio en múltiples estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Por Michel Nahas Miranda

25.09.2025 / 08:58

{alt}

Metro de Santiago informó el cierre temporal de ocho estaciones de la Línea 1 entre U. de Santiago y San Pablo.

La mañana de este jueves 25 de septiembre, Metro de Santiago informó la suspensión parcial del servicio en la Línea 1 debido a la presencia de una persona en la vía.

Según detalló la empresa en su cuenta oficial de X (antes Twitter), a partir de las 08:38 horas se dispuso el cierre de ocho estaciones: U. de Santiago, San Alberto Hurtado, Ecuador, Las Rejas, Pajaritos, Neptuno y San Pablo. En todas ellas no hay detención de trenes.

De esta forma, el servicio en Línea 1 solo está disponible entre Los Dominicos y Estación Central, mientras se trabaja para resolver la emergencia.

Metro no entregó mayores antecedentes sobre la persona involucrada, aunque este tipo de incidentes suele implicar interrupciones prolongadas del servicio. Asimismo, se recomienda a los pasajeros considerar medios de transporte alternativos mientras dure la suspensión.

En paralelo, usuarios reportaron alta congestión en la superficie, con gran cantidad de pasajeros optando por buses del sistema Red para desplazarse hacia el centro y poniente de la capital. Es probable que se dispongan nuevas rutas de emergencia en la superficie del tramo afectado.

Servicio volvió a estar operativo

Más de una hora después del incidente inicial, el servicio de transporte volvió a la normalidad en todas sus estaciones.

DESTACAMOS

País Llega CNN Chile On Time, la nueva forma de informarse con Inteligencia Artificial

LO ÚLTIMO

Mundo Hong Kong: Arrestan a dos mujeres por selfie con un niño durante el paso del supertifón Ragasa
Caso Antonia Carrasco: Revelan que víctima de femicidio había denunciado tres veces a su asesino a Carabineros
Histórica imprenta de “La Aurora Boreal” parte a Estados Unidos: Irá en préstamo a museo
Robos marcan la previa del Mundial Sub-20 en Chile: médico de la FIFA y hotel de la selección de Arabia Saudita afectados
Riña en estación Franklin del Metro terminó con un sujeto apuñalado: Atacante fue detenido
Exministro Valenzuela entra al debate agro: Critica el "populismo extremista" y defiende la regularización de migrantes