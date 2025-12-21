Metro de Santiago instala primeras puertas de andén en estación San Pablo: Plan de modernización estará finalizado en 2028

La iniciativa, que involucra una inversión superior a US$ 1.300 millones, busca reforzar la seguridad, reducir riesgos y optimizar la operación del sistema que transporta a 2,4 millones de personas al día.

Metro de Santiago comenzó este domingo el montaje de las primeras puertas de andén en la estación San Pablo de la Línea 1, como parte de su Plan de Modernización.

La empresa estatal compartió a través de sus redes sociales imágenes que muestran la primera puerta ya instalada en el andén.

El proyecto, que contempla una inversión superior a los US$ 1.300 millones, busca aumentar la seguridad operacional, reducir riesgos y mejorar la eficiencia del servicio para los 2,4 millones de usuarios diarios del sistema.

“Los primeros trabajos ya son visibles para quienes toman el tren a diario”, indicaron desde la empresa de transporte.

La iniciativa forma parte de un programa más amplio destinado a modernizar la infraestructura y tecnología del tren subterráneo.

La inauguración del primer andén en San Pablo está proyectada para enero de 2026, mientras que la finalización total del proyecto se espera para 2028.