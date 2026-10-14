¿Cómo funciona el Metro hoy? Este es el estado de la red tras las intensas lluvias

Metro de Santiago opera con toda su red disponible durante la mañana de este miércoles 14 de octubre, luego de las interrupciones provocadas por las intensas lluvias y granizadas que afectaron a la Región Metropolitana durante la jornada anterior.
La empresa informó al inicio del servicio, a las 06:00 horas, que las líneas 1, 2, 3, 4, 4A, 5 y 6 se encuentran operativas.
La normalización ocurre después de una compleja jornada para el transporte público. Durante la tarde del martes, la acumulación de agua obligó a cerrar la estación Pedro de Valdivia de Línea 1, mientras Salvador quedó habilitada únicamente para la salida de pasajeros.
La Línea 2 también sufrió interrupciones y llegó a operar solamente entre Hospital El Pino y Franklin, y entre Los Héroes y Vespucio Norte.
Además, se registraron anegamientos y restricciones de acceso en estaciones del sector oriente, entre ellas Los Leones y Tobalaba, debido a la gran cantidad de agua acumulada durante la tormenta.
Para este miércoles, sin embargo, Metro reporta el restablecimiento completo de su servicio. Los usuarios pueden seguir eventuales modificaciones durante la jornada a través de los canales oficiales de la empresa.
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