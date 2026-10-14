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¿Cómo funciona el Metro hoy? Este es el estado de la red tras las intensas lluvias

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Metro de Santiago opera con toda su red disponible durante la mañana de este miércoles 14 de octubre, luego de las interrupciones provocadas por las intensas lluvias y granizadas que afectaron a la Región Metropolitana durante la jornada anterior.

La empresa informó al inicio del servicio, a las 06:00 horas, que las líneas 1, 2, 3, 4, 4A, 5 y 6 se encuentran operativas.

La normalización ocurre después de una compleja jornada para el transporte público. Durante la tarde del martes, la acumulación de agua obligó a cerrar la estación Pedro de Valdivia de Línea 1, mientras Salvador quedó habilitada únicamente para la salida de pasajeros.

La Línea 2 también sufrió interrupciones y llegó a operar solamente entre Hospital El Pino y Franklin, y entre Los Héroes y Vespucio Norte.

Además, se registraron anegamientos y restricciones de acceso en estaciones del sector oriente, entre ellas Los Leones y Tobalaba, debido a la gran cantidad de agua acumulada durante la tormenta.

Para este miércoles, sin embargo, Metro reporta el restablecimiento completo de su servicio. Los usuarios pueden seguir eventuales modificaciones durante la jornada a través de los canales oficiales de la empresa.

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