Metro reabre estación en Línea 5 tras “amago de incendio” en el exterior

Por CNN Chile

19.10.2025 / 09:18

El cierre se prolongó por cerca de media hora.

Este domingo, Metro de Santiago informó sobre el cierre de la estación Camino Agrícola en Línea 5 debido a un “amago de incendio” en la zona.

A las 7:55 horas, la empresa publicó: “Estación Camino Agrícola #L5 se encuentra cerrada y sin detención de trenes, debido a amago de incendio en el exterior de la estación”.

Personal de Bomberos llegó hasta la estación para controlar la situación.

Minutos más tarde, a las 8:25 horas, Metro indicó que la estación volvía a estar operativa.

“Vuelve a estar operativa estación Camino Agrícola #L5. Toda la red disponible”, señalaron.

