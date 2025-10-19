Metro reabre estación en Línea 5 tras “amago de incendio” en el exterior

El cierre se prolongó por cerca de media hora.

Este domingo, Metro de Santiago informó sobre el cierre de la estación Camino Agrícola en Línea 5 debido a un “amago de incendio” en la zona.

A las 7:55 horas, la empresa publicó: “Estación Camino Agrícola #L5 se encuentra cerrada y sin detención de trenes, debido a amago de incendio en el exterior de la estación”.

Estación camino agrícola pic.twitter.com/AiS3rzgTYC — isabel Gonzalez (@isaprexioxa) October 19, 2025

Personal de Bomberos llegó hasta la estación para controlar la situación.

Minutos más tarde, a las 8:25 horas, Metro indicó que la estación volvía a estar operativa.

“Vuelve a estar operativa estación Camino Agrícola #L5. Toda la red disponible”, señalaron.