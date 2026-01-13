Metro lanza tarjeta bip! conmemorativa por 15 años de Congreso Futuro: Revisa en qué estaciones comprarla

La tarjeta ya se encuentra disponible en 10 estaciones de la red.

Metro de Santiago lanzó una tarjeta Bip! conmemorativa por los 15 años del Congreso Futuro.

El evento de divulgación y ciencias comenzó este lunes 12 y se extenderá hasta el sábado 17 de enero.

Bajo el lema “Humanidad: ¿Hacia dónde vamos?”, el encuentro reunirá a más de 120 speakers nacionales e internacionales, junto a una “extensa programación de charlas, paneles, experiencias, actividades culturales y eventos paralelos que conectan la ciencia, la tecnología, las humanidades y los grandes desafíos de nuestro tiempo”.

Esta 15° edición “invita a reflexionar colectivamente sobre el presente y los futuros posibles”.

De acuerdo a la organización del Congreso, habrá distintas actividades en todas las regiones del país.

Tarjeta bip! del Congreso Futuro: ¿Dónde comprarla?

El plástico está disponible en las siguientes estaciones:

Línea 1: Santa Lucía, Manuel Montt, Escuela Militar, República, Las Rejas y San Pablo

Santa Lucía, Manuel Montt, Escuela Militar, República, Las Rejas y San Pablo Línea 2: Vespucio Norte

Vespucio Norte Línea 4: Plaza de Puente Alto

Plaza de Puente Alto Línea 5: Plaza de Maipú y San Joaquín