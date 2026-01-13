País metro de santiago

Metro lanza tarjeta bip! conmemorativa por 15 años de Congreso Futuro: Revisa en qué estaciones comprarla

Por Valentina Sánchez Cárdenas

13.01.2026 / 09:36

{alt}

La tarjeta ya se encuentra disponible en 10 estaciones de la red.

Metro de Santiago lanzó una tarjeta Bip! conmemorativa por los 15 años del Congreso Futuro.

El evento de divulgación y ciencias comenzó este lunes 12 y se extenderá hasta el sábado 17 de enero.

Bajo el lema “Humanidad: ¿Hacia dónde vamos?”, el encuentro reunirá a más de 120 speakers nacionales e internacionales, junto a una “extensa programación de charlas, paneles, experiencias, actividades culturales y eventos paralelos que conectan la ciencia, la tecnología, las humanidades y los grandes desafíos de nuestro tiempo”.

Esta 15° edición “invita a reflexionar colectivamente sobre el presente y los futuros posibles”.

De acuerdo a la organización del Congreso, habrá distintas actividades en todas las regiones del país.

Tarjeta bip! del Congreso Futuro: ¿Dónde comprarla?

El plástico está disponible en las siguientes estaciones:

  • Línea 1: Santa Lucía, Manuel Montt, Escuela Militar, República, Las Rejas y San Pablo
  • Línea 2: Vespucio Norte
  • Línea 4: Plaza de Puente Alto
  • Línea 5: Plaza de Maipú y San Joaquín

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

País Por "vulneración a bebé fallecido": Condenan a Clínica Universidad de los Andes a indemnizar con $180 a familia afectada
Calendario de lanzamientos 2026: Los videojuegos más esperados que llegan a PC, PS5, Xbox y Switch 2
Reportan bloqueo de pasaportes vigentes en Chile: ¿Cómo puedo revisar el estado de mi documento?
Accidente de tránsito entre bus y camión en la Ruta 5 Norte en Arica dejó al menos dos personas fallecidas
Gabinete de Kast: Republicanos no descarta a Carter en Seguridad y justifica nombrar a parlamentarios por "magnitud de la crisis"
Cuba repatriará esta semana los cuerpos de los 32 militares que murieron durante los ataques de Estados Unidos a Venezuela