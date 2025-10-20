Metro informa retraso en tres líneas por problemas en sistema eléctrico: Línea 5 se encuentra funcionando parcialmente

El anuncio fue hecho a través de las redes sociales de la empresa de transporte, pero todavía no se han entregado detalles del restablecimiento normal del servicio.

Este lunes, el Metro de Santiago informó que a raíz de una variación de tensión en el sistema eléctrico, el servicio en las líneas L4, L4A y L5 se ha retrasado.

Además, se detalló que en la Línea 5 solo se encuentra disponible el tramo desde Vicente Valdés a Pudahuel.

Por lo que las siguientes estaciones se encuentran sin detención de trenes:

Plaza de Maipu

Santiago Bueras

Del sol

Monte Tabor

Las Parcelas

Laguna Sur

Barracas

El anuncio fue hecho a través de las redes sociales de la empresa de transporte, pero todavía no se han entregado detalles del restablecimiento normal del servicio.

15:54 h. Por variación de tensión (externo), tenemos un retraso en el servicio de #L4 #L4A y #L5. Seguiremos informando — Metro de Santiago – #50Años (@metrodesantiago) October 20, 2025

Noticia en desarrollo…