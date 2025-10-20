País metro

Metro informa retraso en tres líneas por problemas en sistema eléctrico: Línea 5 se encuentra funcionando parcialmente

Por CNN Chile

20.10.2025 / 16:06

{alt}

El anuncio fue hecho a través de las redes sociales de la empresa de transporte, pero todavía no se han entregado detalles del restablecimiento normal del servicio.

Este lunes, el Metro de Santiago informó que a raíz de una variación de tensión en el sistema eléctrico, el servicio en las líneas L4, L4A y L5 se ha retrasado.

Además, se detalló que en la Línea 5 solo se encuentra disponible el tramo desde Vicente Valdés a Pudahuel.

Por lo que las siguientes estaciones se encuentran sin detención de trenes:

  • Plaza de Maipu
  • Santiago Bueras
  • Del sol
  • Monte Tabor
  • Las Parcelas
  • Laguna Sur
  • Barracas

El anuncio fue hecho a través de las redes sociales de la empresa de transporte, pero todavía no se han entregado detalles del restablecimiento normal del servicio.

Noticia en desarrollo…

DESTACAMOS

Tendencias Un "Jardín de Sanación" impulsado por Easy renueva la esperanza para la Fundación Nuestros Hijos

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Parisi en CNN Deportes: Impulso al ajedrez y los e-sports e infiltrados para combatir violencia en estadios
Tragedia en Recoleta: Niño muere tras choque de vehículo con furgón escolar durante persecución
Elecciones 2025: Candidatos presidenciales reciben propuestas en salud y seguridad del proyecto "Tenemos que Hablar de Chile"
Noche de Museos 2025: Recorridos en Cementerio General, en GAM y otras actividades en las demás regiones
Falla eléctrica en Santiago: Coordinador Eléctrico informa que aún falta por recuperar el 6% del suministro
Lluvia de Oriónidas podrá observarse en su punto más alto la madrugada del 21 de octubre