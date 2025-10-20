Metro informa retraso en tres líneas por problemas en sistema eléctrico: Línea 5 se encuentra funcionando parcialmente
Por CNN Chile
20.10.2025 / 16:06
El anuncio fue hecho a través de las redes sociales de la empresa de transporte, pero todavía no se han entregado detalles del restablecimiento normal del servicio.
Este lunes, el Metro de Santiago informó que a raíz de una variación de tensión en el sistema eléctrico, el servicio en las líneas L4, L4A y L5 se ha retrasado.
Además, se detalló que en la Línea 5 solo se encuentra disponible el tramo desde Vicente Valdés a Pudahuel.
Por lo que las siguientes estaciones se encuentran sin detención de trenes:
- Plaza de Maipu
- Santiago Bueras
- Del sol
- Monte Tabor
- Las Parcelas
- Laguna Sur
- Barracas
Noticia en desarrollo…