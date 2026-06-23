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Metro de Santiago suspende servicio en tramo de la Línea 5

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Metro de Santiago suspende servicio en tramo de la Línea 5/Agencia Uno

Metro de Santiago informó el cierre de estaciones en Línea 5.

A partir de las 11.00 horas de este martes, Lo Prado, Blanqueado, Gruta de Lourdes, Quinta Normal, Cumming, Santa Ana, Plaza de Armas y Bellas Artes se encuentran sin servicio.

Las combinaciones en Santa Ana y Plaza de Armas se mantienen suspendidas.

Así, el servicio está disponible en los tramos Plaza de Maipú-San Pablo y Baquedano-Vicente Valdés.

La empresa no ha dado a conocer las razones del cierre de las estaciones.

Metro entregó alternativas de viaje para los pasajeros que deban circular por el sector cerrado.

Red Movilidad dispuso buses que circulan en bucle por la zona afectada entre San Pablo-Baquedano.

Además, reforzaron los servicios: 110-110c-406-422-426-402-407.

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