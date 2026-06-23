Metro de Santiago suspende servicio en tramo de la Línea 5

Metro de Santiago informó el cierre de estaciones en Línea 5.
A partir de las 11.00 horas de este martes, Lo Prado, Blanqueado, Gruta de Lourdes, Quinta Normal, Cumming, Santa Ana, Plaza de Armas y Bellas Artes se encuentran sin servicio.
Las combinaciones en Santa Ana y Plaza de Armas se mantienen suspendidas.
Así, el servicio está disponible en los tramos Plaza de Maipú-San Pablo y Baquedano-Vicente Valdés.
La empresa no ha dado a conocer las razones del cierre de las estaciones.
11:12 hrs. 🔴 Estaciones cerradas #L5:
❌️Lo Prado
❌️Blanqueado
❌️Gruta de Lourdes
❌️Quinta Normal
❌️Cumming
❌️Santa Ana (combinación suspendida)
❌️Plaza de Armas (combinación suspendida)
❌️Bellas Artes https://t.co/pr3B6os8yZ
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) June 23, 2026
Metro entregó alternativas de viaje para los pasajeros que deban circular por el sector cerrado.
11:33 hrs. [ALTERNATIVAS DE RUTA] Si viajas desde Plaza de Maipú #L5 hacia Los Dominicos #L1, llega hasta San Pablo y combina con #L1 para continuar tu viaje. https://t.co/pr3B6os8yZ pic.twitter.com/SKnrB3RAnd
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) June 23, 2026
Red Movilidad dispuso buses que circulan en bucle por la zona afectada entre San Pablo-Baquedano.
Además, reforzaron los servicios: 110-110c-406-422-426-402-407.
🔴#AlertaMetro #L5 @metrodesantiago
Servicio suspendido entre Lo Prado – Bellas Artes.
🚍 Buses #ApoyoMetro paralelos a L5 en 🔃bucle entre San Pablo – Baquedano.
✅ Además, reforzamos: 110-110c-406-422-426-402-407. https://t.co/LsJvItAdMu pic.twitter.com/hexPM6RZcJ
— Red Movilidad (@Red_Movilidad) June 23, 2026
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