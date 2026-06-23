Metro de Santiago suspende servicio en tramo de la Línea 5

Metro de Santiago informó el cierre de estaciones en Línea 5.

A partir de las 11.00 horas de este martes, Lo Prado, Blanqueado, Gruta de Lourdes, Quinta Normal, Cumming, Santa Ana, Plaza de Armas y Bellas Artes se encuentran sin servicio.

Las combinaciones en Santa Ana y Plaza de Armas se mantienen suspendidas.

Así, el servicio está disponible en los tramos Plaza de Maipú-San Pablo y Baquedano-Vicente Valdés.

La empresa no ha dado a conocer las razones del cierre de las estaciones.

11:12 hrs. 🔴 Estaciones cerradas #L5: ❌️Lo Prado

❌️Blanqueado

❌️Gruta de Lourdes

❌️Quinta Normal

❌️Cumming

❌️Santa Ana (combinación suspendida)

❌️Plaza de Armas (combinación suspendida)

❌️Bellas Artes https://t.co/pr3B6os8yZ — Metro de Santiago (@metrodesantiago) June 23, 2026

Metro entregó alternativas de viaje para los pasajeros que deban circular por el sector cerrado.

11:33 hrs. [ALTERNATIVAS DE RUTA] Si viajas desde Plaza de Maipú #L5 hacia Los Dominicos #L1, llega hasta San Pablo y combina con #L1 para continuar tu viaje. https://t.co/pr3B6os8yZ pic.twitter.com/SKnrB3RAnd — Metro de Santiago (@metrodesantiago) June 23, 2026

Red Movilidad dispuso buses que circulan en bucle por la zona afectada entre San Pablo-Baquedano.

Además, reforzaron los servicios: 110-110c-406-422-426-402-407.