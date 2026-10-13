Tormentas en Santiago: Metro suspende tramo de Línea 2 y cierra estaciones de Línea 1

Metro de Santiago reportó el cierre de las estaciones Pedro de Valdivia y Salvador en la Línea 1, a causa de las tormentas eléctricas que afectan a la capital.

De acuerdo con el servicio de transporte, en Pedro de Valdivia no se detendrán trenes y la estación se encuentra completamente cerrada debido a acumulación de agua en la estación.

En tanto, la estación Salvador solo está habilitada para la salida de pasajeros y permanece cerrada para el ingreso.

Asimismo, informaron que la Línea 2 solo cuenta con servicio disponible en el recorrido entre las estaciones Hospital El Pino y Franklin, así como entre Los Héroes y Vespucio Norte.

Además, señalaron que en Tobalaba solo están habilitados los accesos de Línea 1 y que en Los Leones el acceso está disponible por Avenida Nueva Providencia y Avenida Suecia.