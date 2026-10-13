Tormentas en Santiago: Metro suspende tramo de Línea 2 y cierra estaciones de Línea 1

Metro de Santiago reportó el cierre de las estaciones Pedro de Valdivia y Salvador en la Línea 1, a causa de las tormentas eléctricas que afectan a la capital.
De acuerdo con el servicio de transporte, en Pedro de Valdivia no se detendrán trenes y la estación se encuentra completamente cerrada debido a acumulación de agua en la estación.
En tanto, la estación Salvador solo está habilitada para la salida de pasajeros y permanece cerrada para el ingreso.
Asimismo, informaron que la Línea 2 solo cuenta con servicio disponible en el recorrido entre las estaciones Hospital El Pino y Franklin, así como entre Los Héroes y Vespucio Norte.
Además, señalaron que en Tobalaba solo están habilitados los accesos de Línea 1 y que en Los Leones el acceso está disponible por Avenida Nueva Providencia y Avenida Suecia.
18:13 hrs. 🚨Estado de la Red
🟡 #L1 Estación Pedro de Valdivia: cerrada, sin detenciones de trenes.
🟡 #L1 Estación Salvador: cerrada para el ingreso; habilitada únicamente para la salida de pasajeros.
🔴 #L2: servicio disponible solo entre Hospital El Pino – Franklin y Los Héroes – Vespucio Norte.
◽️Estación Los Leones: ingreso únicamente por #L6, acceso Av. Nueva Providencia y Av. Suecia.
◽️Estación Tobalaba: ingreso habilitado por los accesos de #L1.
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) October 13, 2026
Lo más leído
- Por desborde del río Mapocho: Senapred ordena evacuación de campamento Ribera del Río en Talagante
- Atacama: Incautan casi 2 toneladas de marihuana que eran transportadas en un camión
- Región Metropolitana: ¿Hasta qué hora lloverá en Santiago?
- Presidente Kast designa al General Leonardo Romanini como el nuevo comandante en jefe de la FACh
- Granizos y tormentas eléctricas dejan a más de 38 mil clientes sin luz en la Región Metropolitana