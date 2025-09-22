Metro cierra cierra 4 estaciones de la Línea 1 durante la mañana de este lunes: Disponen buses de apoyo para el tramo afectado

Desde la empresa además se reportaron retrasos en la frecuencia de trenes de la Línea 2.

Durante la mañana de este lunes 22 de septiembre, Metro de Santiago anunció el cierre de 4 estaciones en la Línea 1, en el sector de Santiago Centro.

A través de sus redes sociales, la empresa reportó el cierre de las estaciones U.L.A., República, Los Héroes y La Moneda.

06:37 hrs. Las siguientes estaciones se encuentran sin servicios de trenes:

❌U.L.A

❌República

❌Los Héroes

❌La Moneda https://t.co/oNmyv1qOf4 — Metro de Santiago – #50Años (@metrodesantiago) September 22, 2025

Por este motivo, desde Red de Movilidad anunciaron la operación de buses de apoyo paralelos a la Línea 1 entre Estación Central y Baquedano.

A su vez, desde Metro de Santiago también se reportó un retraso en la frecuencia en la Línea 2, por lo que se suspendió la ruta expresa de dicha vía.

07:10 hrs. Estado del servicio

🔴 #L1 solo se encuentra disponible entre San Pablo/ Estacion Central y U de Chile a Los Dominicos.

🟡 #L2 presenta retraso en su frecuencia habitual. — Metro de Santiago – #50Años (@metrodesantiago) September 22, 2025

Posteriormente, a las 7:30 horas, Metro anunció la normalización del servicio en Línea 1, con retrasos en medio de la reanudación de la operatividad de la línea.