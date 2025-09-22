País metro

Metro cierra cierra 4 estaciones de la Línea 1 durante la mañana de este lunes: Disponen buses de apoyo para el tramo afectado

Por CNN Chile

22.09.2025 / 07:24

Desde la empresa además se reportaron retrasos en la frecuencia de trenes de la Línea 2.

Durante la mañana de este lunes 22 de septiembre, Metro de Santiago anunció el cierre de 4 estaciones en la Línea 1, en el sector de Santiago Centro.

A través de sus redes sociales, la empresa reportó el cierre de las estaciones U.L.A., República, Los Héroes y La Moneda.

Por este motivo, desde Red de Movilidad anunciaron la operación de buses de apoyo paralelos a la Línea 1 entre Estación Central y Baquedano.

A su vez, desde Metro de Santiago también se reportó un retraso en la frecuencia en la Línea 2, por lo que se suspendió la ruta expresa de dicha vía.

Posteriormente, a las 7:30 horas, Metro anunció la normalización del servicio en Línea 1, con retrasos en medio de la reanudación de la operatividad de la línea.

