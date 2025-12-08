País clima

Meteorología pronostica tormentas eléctricas en 8 regiones durante gran parte de la semana: Revisa el detalle

Por CNN Chile

08.12.2025 / 13:15

{alt}

Desde el organismo explicaron el fenómeno se debe a una “inestabilidad atmosférica”. ¿Qué zonas afectará y cuándo?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó este lunes su aviso meteorológico por tormentas eléctricas en el norte, centro y sur del país.

El organismo explicó que el fenómeno se debe a una “inestabilidad atmosférica”, ocurriendo desde la tarde del lunes 8 haasta la tarde del jueves 11 de diciembre.

¿En qué regiones y zonas habrá tormentas eléctricas?

  • Región de Coquimbo (Cordillera)
  • Región de Valparaíso (Cordillera)
  • Región Metropolitana (Cordillera) Ñuble (Valle, Precordillera, Cordillera)
  • Región del Biobío (Valle, Precordillera, Cordillera)
  • Región de La Araucanía (Valle, Precordillera, Cordillera)
  • rRegión de Los Ríos (Precordillera, Cordillera)
  • Región de Los Lagos (Cordillera)

¿Qué es un aviso meteorológico?

  • A diferencia de una alerta o alarma, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

DESTACAMOS

Mundo Jóvenes chilenos tienen nueva puerta abierta: beVisioneers, la mentoría global que impulsa ideas sustentables

LO ÚLTIMO

País Meteorología pronostica tormentas eléctricas en 8 regiones durante gran parte de la semana: Revisa el detalle
Aguinaldos e interferiados: ¿Qué dice la ley y cuáles son los derechos laborales para Navidad y Año Nuevo?
Diputados piden que Unicef intervenga tras idea de Meza de incluir abusadores de menores en indultos humanitarios
Paramount eleva la presión y lanza oferta hostil de US$ 108.400 millones por Warner Bros Discovery
Justin Trudeau y Katy Perry hacen oficial su relación a través de Instagram
Así terminó el Campeonato Nacional 2025: dominio absoluto, clasificaciones internacionales y dos descendidos