Meteorología pronostica tormentas eléctricas en 8 regiones durante gran parte de la semana: Revisa el detalle

Desde el organismo explicaron el fenómeno se debe a una “inestabilidad atmosférica”. ¿Qué zonas afectará y cuándo?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó este lunes su aviso meteorológico por tormentas eléctricas en el norte, centro y sur del país.

El organismo explicó que el fenómeno se debe a una “inestabilidad atmosférica”, ocurriendo desde la tarde del lunes 8 haasta la tarde del jueves 11 de diciembre.

¿En qué regiones y zonas habrá tormentas eléctricas?

Región de Coquimbo (Cordillera)

Región de Valparaíso (Cordillera)

Región Metropolitana (Cordillera) Ñuble (Valle, Precordillera, Cordillera)

Región del Biobío (Valle, Precordillera, Cordillera)

Región de La Araucanía (Valle, Precordillera, Cordillera)

rRegión de Los Ríos (Precordillera, Cordillera)

Región de Los Lagos (Cordillera)

¿Qué es un aviso meteorológico?