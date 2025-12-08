Meteorología pronostica tormentas eléctricas en 8 regiones durante gran parte de la semana: Revisa el detalle
Por CNN Chile
08.12.2025 / 13:15
Desde el organismo explicaron el fenómeno se debe a una “inestabilidad atmosférica”. ¿Qué zonas afectará y cuándo?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó este lunes su aviso meteorológico por tormentas eléctricas en el norte, centro y sur del país.
El organismo explicó que el fenómeno se debe a una “inestabilidad atmosférica”, ocurriendo desde la tarde del lunes 8 haasta la tarde del jueves 11 de diciembre.
¿En qué regiones y zonas habrá tormentas eléctricas?
- Región de Coquimbo (Cordillera)
- Región de Valparaíso (Cordillera)
- Región Metropolitana (Cordillera) Ñuble (Valle, Precordillera, Cordillera)
- Región del Biobío (Valle, Precordillera, Cordillera)
- Región de La Araucanía (Valle, Precordillera, Cordillera)
- rRegión de Los Ríos (Precordillera, Cordillera)
- Región de Los Lagos (Cordillera)
¿Qué es un aviso meteorológico?
- A diferencia de una alerta o alarma, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.