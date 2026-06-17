Meteorología anticipa precipitaciones en la zona central: ¿Cuándo llovería en Santiago?

En lo que queda de semana, precipitaciones, nevadas y un descenso de las temperaturas se experimentarán en distintas zonas del país, según informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

De acuerdo con el organismo, una vaguada en altura y nuevos sistemas frontales afectarán desde el norte hasta el extremo sur del territorio nacional. En la zona central, además, existe probabilidad de precipitaciones durante la madrugada de este jueves 18 de junio.

En el norte del país, se espera que predomine la nubosidad durante la semana, con posibilidad de chubascos durante la madrugada del jueves. En tanto, en sectores cordilleranos entre las regiones de Tarapacá y Atacama se pronostican nevadas y viento moderado a fuerte, condiciones que se mantienen bajo aviso y alerta meteorológica.

Más al sur, este miércoles y jueves estarán marcados por condiciones relativamente estables. Sin embargo, desde el jueves ingresará un sistema frontal que dejará cielos nublados, lluvias y viento asociado. En la Región del Biobío, incluso, las precipitaciones podrían extenderse hasta el sábado debido a la llegada de un nuevo sistema frontal.

En la zona austral, en tanto, el paso sucesivo de sistemas frontales mantendrá los chubascos durante gran parte de la semana. A ello se sumará la formación de escarcha en sectores interiores y vientos que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora.

¿Cuándo lloverá en Santiago?

Respecto de la zona central, la DMC indicó que entre las regiones de Coquimbo y Biobío predominarán las nubes, neblinas y lloviznas matinales. Asimismo, señaló que “la madrugada del jueves podrían registrarse precipitaciones débiles entre Valparaíso y O’Higgins, incluyendo sectores de la Región Metropolitana”.

De esta forma, Santiago podría recibir lluvias débiles durante las primeras horas de este jueves, en medio de un escenario marcado por abundante nubosidad y temperaturas más bajas.

La Dirección Meteorológica también advirtió que las temperaturas máximas descenderán en la zona centro, alcanzando valores entre 11°C y 13°C en sectores de valle. En paralelo, continuarán las nevadas y el viento moderado a fuerte en sectores cordilleranos del norte.