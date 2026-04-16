Mesa del Senado propuso incorporar mecanismos de control a través de test de drogas: ¿Cómo se aplicará?

La presidenta Paulina Núñez, junto al vicepresidente Iván Moreira, señalaron que es "indispensable" que el test de drogas sea incorporado al reglamento, para que sea una obligación general para todos los senadores y senadoras.

La Mesa del Senado, compuesta por la presidenta Paulina Núñez y el vicepresidente Iván Moreira, propuso la incorporación de mecanismos de control periódico a través del test de drogas.

Los parlamentarios presentaron un proyecto de acuerdo para modificar el reglamento del Senado, con el objetivo de “incorporar controles aleatorios de consumo de drogas a sus integrantes, bajo la supervisión de la Comisión de Ética y Transparencia”.

La presidenta del Senado comentó que con esto se busca “dar una señal clara de coherencia, responsabilidad y transparencia”.

“La ciudadanía exige instituciones que estén a la altura y eso también significa que quienes ejercemos funciones públicas debemos someternos a estándares exigentes y verificables”, acotó.

Tanto Núñez como Moreira remarcaron que es “indispensable” que el test de drogas se incorpore al reglamento “como una obligación general”.

De ese modo, comentaron que durante los próximos días se someterán al examen y llamaron a los demás senadores a respaldar la medida luego que el proyecto sea tramitado.

Test de drogas en el Senado: ¿Cómo funcionará?

El mecanismo que propuso la Mesa del Senado indica que los controles tendrán carácter acotado, aleatorio, periódico y no permanente.

De esa manera, “todos los legisladores pueden quedar sujetos al procedimiento al menos una vez por período legislativo, sin perjuicio de que puedan ser sorteados hasta en dos oportunidades durante el mismo ciclo”.

Asimismo, los controles serán llevados a cabo por una entidad o laboratorio especializado y legalmente habilitado para ello, “bajo resguardo de la cadena de custodia y la confiabilidad del proceso”.

Si se detecta “incumplimiento injustificado del control o de un resultado positivo sin justificación médica suficiente, la Comisión de Ética y Transparencia podrá aplicar sanciones contempladas en el reglamento, incluyendo multas”.

En caso de existir reiteración, se podrá disponer un nuevo control dentro del año siguiente.