Megatoma San Antonio: Vallejo califica como “fracaso” las negociaciones con propietarios y dice que “precios estaban por sobre valor comercial”

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, planteó las razones por las cuales no se logró un acuerdo con los propietarios del predio. "Los precios que se pusieron sobre la mesa estaban muy por sobre el valor comercial que arrojaron las propias tasaciones", señaló.

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la situación de la megatoma de San Antonio en el cerro Centinela, Región de Valparaíso.

En ese contexto, sostuvo que en esta ocupación ilegal se encuentran cerca de 10 mil familias y 4 mil niños. Ante esta situación, la ministra de la Secretaría General de Gobierno señaló que el Ejecutivo mandató al ministro de Vivienda, Carlos Montes, para generar acuerdos entre los pobladores y los dueños del terreno.

“Ante un conflicto entre privados, el Estado no podía estar ausente y tenía que intervenir; se generó un proceso de conversación con total responsabilidad, pero llegó a un punto donde la adquisición de terrenos mediante compra pactada con los dueños no llegó a puerto, debido a que los precios que se pusieron sobre la mesa estaban muy por sobre el valor comercial que arrojaron las propias tasaciones”, subrayó, y calificó las negociaciones como un “fracaso”.

Lee también: Megatoma de San Antonio: Gobierno expropiará 100 hectáreas y anuncia plan para desalojados

Por tanto, esto derivó en que “teniendo en cuenta la magnitud del problema, ante un eventual desalojo tuviéramos que acompañar el plan de desalojo con una solución integral a través del proyecto habitacional”.

Y agregó: “Esto es clave, porque obliga a que el proyecto habitacional se construya sobre la base de una nueva forma de adquisición del terreno, no mediante compra pactada, sino a través de una expropiación pagada según lo que establezcan los peritos y, en última instancia, los tribunales, que además siempre se hace pagando el valor comercial, como establece nuestro ordenamiento jurídico”.

La secretaria de Estado adelantó que el jueves 4 de diciembre se presentará el plan de desalojo, cumpliendo con el plazo que establece la Corte de Apelaciones de Valparaíso.