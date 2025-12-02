Megatoma de San Antonio: Gobierno expropiará 100 hectáreas y anuncia plan para desalojados

El Serviu solicitó al Minvu la aprobación de un decreto para expropiar cerca de 100 de 215 hectáreas del terreno donde se ubica la megatoma de San Antonio. Esto ocurre en medio del inicio del plazo de desalojo establecido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Durante la tarde de este martes, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) solicitó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) la aprobación de un decreto para expropiar cerca de 100 de las 215 hectáreas del terreno donde se ubica la denominada megatoma de San Antonio, Región de Valparaíso.

En ese contexto, el Gobierno anunció un proyecto habitacional destinado a 40 cooperativas, en las cuales están incorporadas 3.700 familias. Esto significa que el Estado adquirirá el terreno, mientras que la comunidad colaborará en el financiamiento de la urbanización.

En cuanto al desalojo, se comenzará por los terrenos que no sean adquiridos por el fisco para el proyecto habitacional, con el fin de cumplir lo dictado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

“Tenemos un programa para proceder al desalojo, que será informado a la Corte y que comprende, por una parte, los albergues que son proveídos por el municipio y, por otro lado, la coordinación del esfuerzo que deberá llevar adelante Carabineros, con el objeto de que este proceso se desarrolle de manera exitosa”, detalló el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

Cabe mencionar que cerca de 10 mil familias se encuentran en la toma.

Ministro Montes apunta a dueños por sobreprecio

Luego del punto de prensa el ministro Carlos Montes detalló a CNN Chile cómo se llegó a este curso de acción y cuándo habrá mayores detalles sobre el desalojo definitivo.

En primer lugar el jefe de la cartera de Vivienda y Urbanismo afirmó que como Ejecutivo “tratamos de llegar a acuerdo con los dueños y que hubiera una solución por la vía de la adquisición del terreno y que también aportaran los vecinos y pobladores”, pero que esto no se concretó dado que “el precio que pusieron los empresarios estaba muy por encima lo que nos permitían las normas que existen”.

“Llegamos a la conclusión que lo mejor era responderle a los propios pobladores que nos habían solicitado un proyecto habitacional, avanzar y construirlo. Esto significa urbanización, vivienda y también terreno”, agregó Montes. De esta manera se llegó al plan de expropiar una parte del terreno.

En estas 100 hectáreas expropiadas se emplazaría un proyecto habitacional que sirva para dar respuesta a estas 3.700 familias.