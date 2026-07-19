Megarreforma avanza al tercer trámite: Oposición insiste con recurso del TC y el PDG sigue asumiendo rol clave

Esta semana, el Senado concluyó la votación en particular del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, más conocido como megarreforma, luego de una extensa jornada de tramitación este jueves.

Las principales normas del proyecto fueron aprobadas por 26 votos del oficialismo frente a los 24 de la oposición.

Las y los senadores votaron uno por uno los artículos del proyecto, el cual consta de 38 artículos permanentes y otros 25 transitorios.

Ahora, la iniciativa debe retornar a la Cámara de Diputadas y Diputados para su tercer trámite constitucional.

El oficialismo expectante

Por su parte, el presidente de la Unión Demócrata Independiente, Guillermo Ramírez, señaló que “si se aprueba la megarreforma tendrá un gusto dulce, porque se saca esta ley adelante y permitirá la vuelta de la inversión y el crecimiento económico”, en conversación con Radio Agricultura.

El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, analizó en Hoy es Noticia de CNN Chile el proyecto, sosteniendo que “este proyecto no tiene compensación fiscal alguna. Es cierto que se redujo su costo, principalmente por la vía del Crédito Tributario al Empleo, que se reemplazó por otra medida mucho más barata. Pero sigue siendo un proyecto deficitario“.

La oposición anuncia acciones ante el Tribunal Constitucional

“Ante un proyecto profundamente ideológico, a la medida de los superricos, que debilita al Estado y genera incertidumbre a la clase media, como oposición recurriremos al Tribunal Constitucional. No permitiremos que estos retrocesos sigan afectando a las familias chilenas”, sostuvo la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, en X.

La Secretaria General del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, analizó en CNN Chile Radio, añadiendo que “nuestro rechazo a esta reforma desde el mundo de la oposición no es caprichoso, no tiene que ver con obstruccionismo, no es una cuestión revanchista contra el Gobierno”, afirmó.

El PDG podría definir el futuro de la megarreforma

Respecto a las posturas del Partido de la Gente, Franco Parisi, sostuvo que “hay una definición entre izquierda y derecha porque la megarreforma es una apuesta ideológica (…) Nosotros estamos de acuerdo con bajar impuestos, aunque hubiéramos partido por las personas antes que a las empresas, pero quien ganó fue Kast y lo propuso de esa forma”, dijo en The Clinic.

Lo cierto es que el PDG volvió a transformarse en un actor clave para el futuro del proyecto, ya que entre sus filas tiene los votos que darían la victoria, sumados a los del oficialismo en la Cámara Baja.

Ante esto, acordaron definir su posición respecto a esta iniciativa durante esta semana.