Radio CNN

Sistema frontal: Las comunas donde hay suspensión de clases este lunes 20 de julio

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Sistema frontal: Las comunas donde hay suspensión de clases este 20 de julio/Agencia Uno

El Ministerio de Educación anunció la suspensión de clases en 59 comunas a lo largo del país, debido a las complicaciones surgidas por el sistema frontal que afecta a distintas regiones.

Si bien había algunas zonas que tenían la medida desde la semana pasada, el Gobierno informó sobre tres nuevas comunas en la Región de Atacama. 

En detalle, la suspensión aplicará en la provincia de Copiapó, incluyendo las comunas de Copiapó, Caldera y Tierra Amarilla. 

La determinación es de carácter preventivo y busca resguardar la seguridad de estudiantes, profesores y la comunidad educativa ante los efectos del temporal.

Comunas con suspensión de clases este lunes 20 de julio

Región de Atacama

  • Vallenar
  • Alto del Carmen
  • Freirina
  • Huasco
  • Copiapó
  • Caldera
  • Tierra Amarilla

Región de Coquimbo

  • Coquimbo
  • La Serena
  • Andacollo
  • La Higuera
  • Paihuano
  • Vicuña
  • Ovalle
  • Combarbalá
  • Monte Patria
  • Punitaqui
  • Río Hurtado
  • Illapel
  • Canela
  • Los Vilos
  • Salamanca

Región de Valparaíso

  • Valparaíso
  • Viña del Mar
  • Concón
  • Casablanca
  • Puchuncaví
  • Quintero
  • Quilpué
  • Limache
  • Olmué
  • Villa Alemana
  • Quillota
  • Hijuelas
  • La Calera
  • La Cruz
  • Nogales
  • San Antonio
  • Algarrobo
  • Cartagena
  • El Quisco
  • El Tabo
  • Santo Domingo
  • San Felipe
  • Catemu
  • Llaillay
  • Panquehue
  • Putaendo
  • Santa María
  • Los Andes
  • Calle Larga
  • Rinconada
  • San Esteban
  • La Ligua
  • Cabildo
  • Papudo
  • Petorca
  • Zapallar

Región Metropolitana

  • San José de Maipo

Lo más leído

Lee también