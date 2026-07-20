Sistema frontal: Las comunas donde hay suspensión de clases este lunes 20 de julio

El Ministerio de Educación anunció la suspensión de clases en 59 comunas a lo largo del país, debido a las complicaciones surgidas por el sistema frontal que afecta a distintas regiones.
Si bien había algunas zonas que tenían la medida desde la semana pasada, el Gobierno informó sobre tres nuevas comunas en la Región de Atacama.
En detalle, la suspensión aplicará en la provincia de Copiapó, incluyendo las comunas de Copiapó, Caldera y Tierra Amarilla.
La determinación es de carácter preventivo y busca resguardar la seguridad de estudiantes, profesores y la comunidad educativa ante los efectos del temporal.
Comunas con suspensión de clases este lunes 20 de julio
Región de Atacama
- Vallenar
- Alto del Carmen
- Freirina
- Huasco
- Copiapó
- Caldera
- Tierra Amarilla
Región de Coquimbo
- Coquimbo
- La Serena
- Andacollo
- La Higuera
- Paihuano
- Vicuña
- Ovalle
- Combarbalá
- Monte Patria
- Punitaqui
- Río Hurtado
- Illapel
- Canela
- Los Vilos
- Salamanca
Región de Valparaíso
- Valparaíso
- Viña del Mar
- Concón
- Casablanca
- Puchuncaví
- Quintero
- Quilpué
- Limache
- Olmué
- Villa Alemana
- Quillota
- Hijuelas
- La Calera
- La Cruz
- Nogales
- San Antonio
- Algarrobo
- Cartagena
- El Quisco
- El Tabo
- Santo Domingo
- San Felipe
- Catemu
- Llaillay
- Panquehue
- Putaendo
- Santa María
- Los Andes
- Calle Larga
- Rinconada
- San Esteban
- La Ligua
- Cabildo
- Papudo
- Petorca
- Zapallar
Región Metropolitana
- San José de Maipo
Se informa que el lunes 20 de julio se suspenden las clases en la Provincia de Copiapó (comunas de Copiapó, Caldera y Tierra Amarilla) en la Región de Atacama.
Se aplica esta medida en San José de Maipo, en la Región Metropolitana. El resto de las comunas tendrá clases normales. pic.twitter.com/Y5CO735ndh
— Ministerio de Educación (@Mineduc) July 20, 2026
Lo más leído
- Diez cuerpos recuperados tras el naufragio de un ferry en Guyana: El capitán dio positivo en drogas
- Entrada gratuita: Tercera versión del Premio Cultura Científica premiará los mejores libros y podcasts del año
- Análisis: ¿Valió la pena el Mundia 2026?
- Con Borja Iglesias como DJ, banderas, pancartas y más de 120 mil aficionados: Los campeones del mundo recorren Madrid
- Trump amenaza a Irán con represalias "mucho más fuertes" tras la muerte de tres soldados estadounidenses