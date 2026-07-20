Sistema frontal: Las comunas donde hay suspensión de clases este lunes 20 de julio

El Ministerio de Educación anunció la suspensión de clases en 59 comunas a lo largo del país, debido a las complicaciones surgidas por el sistema frontal que afecta a distintas regiones.

Si bien había algunas zonas que tenían la medida desde la semana pasada, el Gobierno informó sobre tres nuevas comunas en la Región de Atacama.

En detalle, la suspensión aplicará en la provincia de Copiapó, incluyendo las comunas de Copiapó, Caldera y Tierra Amarilla.

La determinación es de carácter preventivo y busca resguardar la seguridad de estudiantes, profesores y la comunidad educativa ante los efectos del temporal.

Comunas con suspensión de clases este lunes 20 de julio

Región de Atacama

Vallenar

Alto del Carmen

Freirina

Huasco

Copiapó

Caldera

Tierra Amarilla

Región de Coquimbo

Coquimbo

La Serena

Andacollo

La Higuera

Paihuano

Vicuña

Ovalle

Combarbalá

Monte Patria

Punitaqui

Río Hurtado

Illapel

Canela

Los Vilos

Salamanca

Región de Valparaíso

Valparaíso

Viña del Mar

Concón

Casablanca

Puchuncaví

Quintero

Quilpué

Limache

Olmué

Villa Alemana

Quillota

Hijuelas

La Calera

La Cruz

Nogales

San Antonio

Algarrobo

Cartagena

El Quisco

El Tabo

Santo Domingo

San Felipe

Catemu

Llaillay

Panquehue

Putaendo

Santa María

Los Andes

Calle Larga

Rinconada

San Esteban

La Ligua

Cabildo

Papudo

Petorca

Zapallar

Región Metropolitana

San José de Maipo