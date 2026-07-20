Sistema frontal: Aguas del Valle estima que la reposición del servicio de agua potable podría tardar hasta 35 horas en La Serena y Coquimbo

La empresa Aguas del Valle informó este lunes sobre la reposición del suministro de agua potable en los sectores afectados por el sistema frontal.

Respecto de la situación en las zonas afectadas por el temporal en La Serena y Coquimbo, el gerente general de la sanitaria, Andrés Nazer, señaló que la recuperación del suministro podría tardar varias horas, ya que primero es necesario que el río Elqui recupere condiciones adecuadas.

“Una vez que tengamos el agua del río en condiciones, podemos hablar de aproximadamente 35 horas para la recuperación. El tiempo es prolongado y, por eso, es tan importante contar mañana por la mañana con un diagnóstico sobre las condiciones en que amanezca el río después de las precipitaciones de hoy”, señaló Nazer en 24 Horas.

El ejecutivo explicó que la situación se originó principalmente por la crecida del río Elqui durante el pasado miércoles. Esto provocó inundaciones que afectaron infraestructura crítica del sistema de producción de agua potable, como la planta Las Rojas.

“Tenemos varios pozos que fueron afectados y eso desequilibró el sistema, reduciendo la capacidad de producción. Por lo tanto, a partir de hoy en la mañana se empezaron a generar cortes de suministro en algunos sectores”, explicó.

En esa línea, remarcó que la empresa mantiene un monitoreo constante debido a las precipitaciones pronosticadas para la noche de este lunes, las que podrían provocar una nueva crecida del río.

“Eso podría generar nuevos impactos y, en función de ello, vamos a tener que evaluar cómo se recupera el sistema durante los próximos días”, concluyó.