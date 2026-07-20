Gobierno anuncia suspensión de clases en cuatro regiones por sistema frontal: Revisa las comunas y fechas

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, anunció la suspensión preventiva de clases para las zonas afectadas por el sistema frontal.
Tras liderar una mesa técnica junto al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, la autoridad confirmó que decidieron suspender las clases en ciertas comunas y regiones.
El anuncio se da horas después de que el Gobierno decretara estado de catástrofe en la Región de Coquimbo y la provincia del Huasco por los daños que causaron las intensas lluvias.
Revisa las comunas que no tendrán clases
Alvarado informó que tanto la Región de Coquimbo como la provincia del Huasco, en la Región de Atacama, no tendrán clases el martes 21 de julio ni el miércoles 22 de julio.
Cabe recordar que la provincia del Huasco considera a las comunas de Vallenar, Huasco, Freirina y Alto del Carmen.
Asimismo, se anunció que no tendrán clases el martes 21 de julio las siguientes comunas:
- Caldera (Región de Atacama)
- Copiapó (Región de Atacama)
- Tierra Amarilla (Región de Atacama)
- San José del Maipo (Región Metropolitana)
- Tiltil (Región Metropolitana)
- Petorca (Provincia de Petorca).
- La Ligua (Provincia de Petorca).
- Cabildo (Provincia de Petorca).
- Papudo (Provincia de Petorca).
- Zapallar (Provincia de Petorca).
- Quilpué (Provincia de Marga Marga).
- Villa Alemana (Provincia de Marga Marga).
- Olmué (Provincia de Marga Marga).
- Limache (Provincia de Marga Marga).
🔴 AHORA | El Biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, informa las nuevas medidas adoptadas tras una nueva Mesa Técnica Nacional para enfrentar la emergencia provocada por el sistema frontal.
Las medidas anunciadas son:
• Suspensión…
— Ministerio del Interior (@min_interior) July 21, 2026
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