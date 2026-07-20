Alcaldesa de La Serena reporta 11 desaparecidos y 250 viviendas anegadas por el temporal: Pide Estado de Catástrofe

Una situación crítica se vive en La Serena producto del sistema frontal que afecta a gran parte del país. Durante las últimas horas, la ciudad del norte del país, colapsó producto de las fuertes lluvias, generando grandes inundaciones en diversos puntos de la comuna.

La alcaldesa Daniela Norambuena (RN) dio cuenta, en diálogo con Canal 24 Horas, de la situación que se vive actualmente.

“Nosotros estamos viviendo una situación no de emergencia, estamos en una situación de catástrofe. En este minuto, lo que nosotros estamos realizando es un catastro completo de la situación de las personas que hoy día: primero, tengo 80 familias que están aisladas, tengo 11 personas desaparecidas registradas, tengo todas las quebradas activadas, tengo la ruta 41 cortada y tengo la ruta 5 cortada”, relató.

la jefa comunal aseguró que “h oy día La Serena está en una isla, por lo tanto lo que nosotros estamos realizando y lo que le hemos dicho es que lamentamos profundamente que hoy día Senapred no está dando el ancho. No hemos recibido la ayuda correspondiente a través de los informes que hemos levantado, no nos ha llegado la maquinaria para poder ir a ayudar a las personas. Como municipio hemos estado las 24 horas del día, nos preparamos durante meses”.

“Tengo hoy día más de 250 viviendas anegadas, no con agua, con agua con caca. Esa es la realidad (…) Y esto no es un tema político, esto no es un tema del gobierno A o el gobierno B. Aquí son vidas, acá son personas y necesitamos estar unidos con mente fría y con toma de decisiones”, agregó.

Y, finalmente, pidió que se decrete Estado de Catástrofe. “Necesitamos la zona de catástrofe primero para que venga alguien técnico y tome el mando de la región, que dé instrucciones concretas, que los municipios nos habiliten con los recursos para que rápidamente podamos accionar. Es una situación grave”, cerró.