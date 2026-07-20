Delegado de Coquimbo por sistema frontal: “Se activaron muchas quebradas que nunca habían tenido agua y eso generó que colapsaran todas las vías de escape”

El delegado presidencial regional de Coquimbo, Víctor Pino, realizó un balance tras el sistema frontal que afectó a la región y confirmó que actualmente hay cuatro fallecidos.

En Hoy es Noticia, la autoridad detalló que tres fallecidos son de Coquimbo, uno es de La Serena y que hay 11 personas desaparecidas, según la información preliminar.

#HoyEsNoticiaCNN | Víctor Pino, delegado presidencial de Coquimbo: “Hay tres personas fallecidas en la comuna de Coquimbo y una en La Serena”@matiburgos

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Pino señaló que en los últimos días “se han activado la mayoría de las quebradas en la región. Teníamos más de 1.200 puntos críticos producto de quebradas, en donde estaba la posibilidad de su activación, o también lugares con eventuales remociones de masa o que se produjera algún aluvión”.

En esa línea, advirtió que si “hoy llueve con la misma fuerza que llovió el día de ayer, es muy probable que muchos de esos (puntos críticos) nuevamente vuelvan a tener una gran cantidad de agua”.

Asimismo, explicó que la emergencia se produjo debido a que “se activaron muchas quebradas que nunca habían tenido agua y canales que no sabíamos que eran canales. Eso generó que la gran cantidad de agua que precipitó en estos días colapsara todas las vías de escape posibles”.

Añadió que eso también causó “las crecidas de los distintos ríos de la región y que estas quebradas que se activaron pudieran alcanzar muchas rutas. La Región de Coquimbo tiene más de 2.000 localidades rurales, entonces es sumamente complicado poder dimensionar desde otro lugar lo que nos ocurre en este momento”.

Respecto a las críticas de la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, a la respuesta del Gobierno, aseguró que se comprometieron a “mejorar los procesos para poder avanzar más rápido en toda la ayuda que se necesita”, pero enfatizó que la región tiene “una complejidad geográfica importante” donde “las capacidades logísticas se ponen a prueba”.

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