Decretan prisión preventiva para el presunto autor del homicidio del cabo Eugenio Naín

Durante este lunes, el Tribunal de Garantía de Temuco decretó la prisión preventiva de Carlos Cancino, sindicado como uno de los presuntos autores del homicidio del suboficial Eugenio Naín, ocurrido en 2020.

Cancino compareció de forma telemática ante la magistrada Carolina Guzmán. Debido a su alta peligrosidad, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar más gravosa, petición que fue acogida por la jueza.

Cancino, alias “El Rana”, fue formalizado como autor de los delitos consumados de homicidio de carabinero en servicio y disparos injustificados, además de los delitos frustrados de homicidio de carabinero en servicio y homicidio simple.

Tras quedar sujeto a la medida cautelar más gravosa, se fijó un plazo de 45 días para la investigación.

Cabe recordar que Cancino fue detenido durante la semana en un operativo del GOPE de Carabineros realizado en el sector de Punucapa, en Valdivia. En ese contexto, disparó contra dos funcionarios: el suboficial Roberto Canío y el cabo primero Marco Cosme, quien falleció recientemente luego de permanecer en estado grave tras recibir un disparo en el rostro.