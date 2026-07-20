Megarreforma: BancoEstado llama a rechazar la indicación que prohíbe el anatocismo por su eventual impacto en el ahorro y el crédito

El presidente de BancoEstado, Mario Farren, se refirió a la indicación de la megarreforma que prohíbe el anatocismo.

Cabe mencionar que esta indicación fue impulsada por el subjefe de la bancada PPD-Independientes, Héctor Ulloa, y aprobada durante su tramitación.

El proyecto de Reconstrucción Nacional, impulsado por la administración de José Antonio Kast, se encuentra en su tercer trámite constitucional y será votado esta semana en la Cámara de Diputadas y Diputados.

“Esta ley que, buscando proteger a los deudores, prohíbe estipular el pago de intereses sobre intereses ni capitalizarlos en cada vencimiento o renovación, termina perjudicando a quienes quieren ahorrar, reduciendo la rentabilidad de sus depósitos, desincentivando el ahorro nacional y encareciendo el financiamiento de viviendas, personas y pymes”, advirtió Farren.

En esa línea, advirtió en La Tercera que la eliminación del anatocismo podría afectar la inclusión financiera.

“La inclusión financiera podría verse afectada al eliminar el anatocismo. Si el interés compuesto deja de premiar el ahorro, disminuye el incentivo a este y se encarece el crédito, abriendo paso a la informalidad”, remarcó.

Asimismo, subrayó que, de no realizarse modificaciones, “quienes más lo resentirán no serán los grandes inversionistas, que cuentan con sistemas de inversión más sofisticados o pueden elegir otros mercados, sino quienes dependen de productos simples para ahorrar y financiar su vivienda”.

“Es necesario rechazar esta indicación, sin precedentes en Chile”, instó.