Senapred solicita evacuar sectores en las regiones de Coquimbo y Atacama por activación de quebrada y desborde de río

Debido a la activación de la Quebrada La Lucha, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó a la población evacuar el sector La Lucha en la comuna de Punitaqui (Región de Coquimbo).
La situación se debe al intenso sistema frontal que ha afectado la región y que ha dejado distintas complicaciones.
“Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, Senapred activó mensajería SAE”, indicó la institución.
Y recordó a las personas “mantener la calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades”.
¡ATENCIÓN! Por activación de Quebrada La Lucha #SENAPRED solicita evacuar sector La Lucha en la comuna de #Punitaqui, Región de Coquimbo.
Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.
RECUERDA mantener la calma y… pic.twitter.com/agjMSOKo9S
— SENAPRED (@Senapred) July 20, 2026
Hace algunas horas, además, la entidad emitió otros avisos para la Región de Atacama, por el desborde del río Huasco.
Se pidió evacuar sectores aledaños a la ribera del río en Vallenar y también el sector UDA Avenida Costanera.
¡ATENCIÓN! Por desborde del Río Huasco #SENAPRED solicita evacuar sectores aledaños a la ribera de dicho curso de agua en la comuna de #Vallenar, Región de Atacama.
Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.… pic.twitter.com/66OrLgxRxo
— SENAPRED (@Senapred) July 20, 2026
¡ATENCIÓN! Por desborde del Río Huasco #SENAPRED reitera el llamado a evacuar sector UDA Avenida Costanera en la comuna de #Vallenar, Región de Atacama.
Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.
RECUERDA… pic.twitter.com/Sn2UUWmyKU
— SENAPRED (@Senapred) July 20, 2026
Lo más leído
- Diez cuerpos recuperados tras el naufragio de un ferry en Guyana: El capitán dio positivo en drogas
- Entrada gratuita: Tercera versión del Premio Cultura Científica premiará los mejores libros y podcasts del año
- Análisis: ¿Valió la pena el Mundia 2026?
- Con Borja Iglesias como DJ, banderas, pancartas y más de 120 mil aficionados: Los campeones del mundo recorren Madrid
- Trump amenaza a Irán con represalias "mucho más fuertes" tras la muerte de tres soldados estadounidenses