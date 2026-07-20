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Senapred solicita evacuar sectores en las regiones de Coquimbo y Atacama por activación de quebrada y desborde de río

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Senapred solicita evacuar sectores en las regiones de Coquimbo y Atacama por activación de quebrada y desborde de río/Agencia Uno

Debido a la activación de la Quebrada La Lucha, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó a la población evacuar el sector La Lucha en la comuna de Punitaqui (Región de Coquimbo).

La situación se debe al intenso sistema frontal que ha afectado la región y que ha dejado distintas complicaciones.

“Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, Senapred activó mensajería SAE”, indicó la institución.

Y recordó a las personas “mantener la calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades”.

Hace algunas horas, además, la entidad emitió otros avisos para la Región de Atacama, por el desborde del río Huasco. 

Se pidió evacuar sectores aledaños a la ribera del río en Vallenar y también el sector UDA Avenida Costanera.

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