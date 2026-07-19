Registran impactantes inundaciones en La Serena tras el temporal

Durante las últimas horas, se han dado a conocer diversos registros de inundaciones en varios sectores de La Serena, Región de Coquimbo.

En los reportes, la mayoría a través de redes sociales, se aprecia cómo el agua colapsa diversas calles y recintos de la ciudad.

En barrios, calles principales e, incluso, en el Faro de La Serena, el agua se ha juntado en grandes cantidades, inundando diversas zonas.

#Laserena

Urgente personas atrapadas en el vehículos

Calle las parcelas con raul bitran. pic.twitter.com/giYTXwFEUR — Neomarinero (@Neomarinero) July 20, 2026

🌧 Vecinos registran caida de muro que deslinda con cancha de Hospital de La Serena, en poblacion Minas. Paralelo a la calle Juan de Dios Pení.#AlertaGuayacan pic.twitter.com/m13qmmsBTP — Guayacán CL (@guayacancl) July 20, 2026