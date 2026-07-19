Registran impactantes inundaciones en La Serena tras el temporal

Durante las últimas horas, se han dado a conocer diversos registros de inundaciones en varios sectores de La Serena, Región de Coquimbo.
En los reportes, la mayoría a través de redes sociales, se aprecia cómo el agua colapsa diversas calles y recintos de la ciudad.
En barrios, calles principales e, incluso, en el Faro de La Serena, el agua se ha juntado en grandes cantidades, inundando diversas zonas.
#Laserena
Urgente personas atrapadas en el vehículos
Calle las parcelas con raul bitran. pic.twitter.com/giYTXwFEUR
— Neomarinero (@Neomarinero) July 20, 2026
🌧 Vecinos registran caida de muro que deslinda con cancha de Hospital de La Serena, en poblacion Minas.
Paralelo a la calle Juan de Dios Pení.#AlertaGuayacan pic.twitter.com/m13qmmsBTP
— Guayacán CL (@guayacancl) July 20, 2026
Ruta 5 de #LaSerena frente al Mall Plaza. pic.twitter.com/Z2eKHNAWrl
— Neomarinero (@Neomarinero) July 20, 2026
🌧️🚧 El Faro Monumental en La Serena,
🗓️ Domingo 19 de julio de 2026.
⌚ 19:30 horas. pic.twitter.com/2G0Avt3Y38
— Vecinos La Serena (@vecinoslaserena) July 20, 2026
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