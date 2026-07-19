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Registran impactantes inundaciones en La Serena tras el temporal

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Durante las últimas horas, se han dado a conocer diversos registros de inundaciones en varios sectores de La Serena, Región de Coquimbo.

En los reportes, la mayoría a través de redes sociales, se aprecia cómo el agua colapsa diversas calles y recintos de la ciudad.

En barrios, calles principales e, incluso, en el Faro de La Serena, el agua se ha juntado en grandes cantidades, inundando diversas zonas.

 

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