En comunas afectadas por sistema frontal: Gobierno aplaza la declaración y pago de impuestos mensuales

En medio del temporal que afecta a gran parte del país, el Gobierno anunció un aplazamiento hasta el 30 de octubre para la declaración y pago de impuestos mensuales en las comunas afectadas por el sistema frontal.

La resolución, informada por el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, tras una sesión de la mesa técnica nacional, fue coordinada junto al Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Tesorería General de la República (TGR) para suspender las obligaciones fiscales que vencían este lunes.

Esta flexibilización busca mitigar el golpe económico sobre la actividad comercial local.

Al respecto, el secretario de Estado detalló que “con el propósito de apoyar a emprendedores, personas y pequeñas empresas (…) se ha tomado la decisión de que la declaración y pago de impuestos mensuales que vencen el día de mañana puedan ser enterados hasta el 30 de octubre próximo sin multas y sin intereses”.

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