Gobernador de Coquimbo emplaza al gobierno por manejo del temporal: “Mandaron dos ministros a qué. Todavía no entiendo a qué”

Una compleja situación se vive en la Región de Coquimbo por las fuertes lluvias que están afectando la zona. Durante las últimas horas se han registrado fuertes e intensas precipitaciones que han colapsado diversos puntos de la región.

En La Serena, por ejemplo, se han reportado calles anegadas e inundaciones en diversos puntos de la comuna. La alcaldesa Daniela Norambuena (RN), emplazó al gobierno y pidió que se decrete Estado de Catástrofe.

“Nosotros estamos viviendo una situación no de emergencia, estamos en una situación de catástrofe. En este minuto, lo que nosotros estamos realizando es un catastro completo de la situación de las personas que hoy día: primero, tengo 80 familias que están aisladas, tengo 11 personas desaparecidas registradas, tengo todas las quebradas activadas, tengo la ruta 41 cortada y tengo la ruta 5 cortada”, relató.

Pero no es la única, el gobernador regional, Cristóbal Juliá (RN), criticó duramente el despliegue del gobierno en la zona.

“Nadie nos tomó en serio lo que se venía”, aseguró en diálogo con Mi Radio. Añadió: “Mandaron dos ministros a qué. Todavía no entiendo a qué (…) Se tomaron muchas fotos, se grabaron muchos videos y ahora están en el Cogrid”.

La autoridad afirmó que “aquí hay mucha gente que no se tomó en serio esto. Pero esto lo venimos hablando desde la semana pasada” y emplazó al Ejecutivo: “Presidente, declare zona de catástrofe. Necesitamos manos”.