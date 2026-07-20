Continúan los cortes de luz por sistema frontal: Reportan más de 120 mil clientes afectados que se concentran en la Región de Coquimbo

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) confirmó que hay más de 100.000 clientes sin suministro eléctrico a causa del sistema frontal que dejó intensas precipitaciones en el país.
Según la última información de la SEC, hay en total 121.506 clientes sin luz, quienes se concentran mayormente en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y La Araucanía.
Revisa el detalle de clientes afectados por región:
- Región de Coquimbo: 49.808
- Región de Valparaíso: 38.273
- Región de La Araucanía: 16.715
En la Región de Valparaíso, las comunas más afectadas son Nogales (3965), La Calera (3776), Quillota (3815), Valparaíso (3755) y Limache (3312).
En tanto, en la Región de Coquimbo, las comunas que lideran los cortes de luz son La Serena (19125), Coquimbo (9308), Monte Patria (3763) y Ovalle (3398).
Por último, en la Región de La Araucanía, los afectados se distribuyen por Cunco (2094), Padre Las Casas (2136) y Freire (1636).
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