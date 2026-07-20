Gobernador regional de Atacama por los efectos del sistema frontal en el norte: “Nos apremia recuperar los caminos”

El gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, abordó en Hoy Es Noticia de CNN Chile la situación que enfrenta el norte del país a raíz del sistema frontal.

Consultado sobre las necesidades de la Región de Atacama, especialmente en la provincia de Huasco, enfatizó la necesidad de contar con mayores recursos para enfrentar los daños provocados por la emergencia. “La tarea que se nos viene es bastante ardua”, afirmó.

Respecto de la situación en algunas zonas, señaló que “la provincia de Huasco podríamos decir que está aislada, porque no está conectada con la zona sur. Por ejemplo, la Ruta 5 está interrumpida hacia La Serena. Se realizaron trabajos para habilitar un bypass en el tramo que va desde Vallenar hacia Copiapó o Caldera. Por lo tanto, la ruta está transitable, con precaución, por cierto”, explicó.

No obstante, advirtió que al interior de la provincia de Huasco persiste un problema de “conectividad severa”, ya que “no hay rutas disponibles desde Vallenar hacia Alto del Carmen, ni tampoco desde Vallenar hacia Freirina y Huasco“.

“En ese trayecto hubo bajadas de quebradas que, además, afectaron la infraestructura sanitaria. Por ejemplo, la aducción que transporta el agua desde Vallenar hacia Freirina y Huasco quedó totalmente destruida en la zona de Freirina”, agregó.

En esa línea, sostuvo: “Nos apremia que podamos recuperar pronto los caminos, sobre todo entre Vallenar y Freirina, que es el tramo que presenta mayores complicaciones”.

Finalmente, concluyó que una de las principales preocupaciones es garantizar la continuidad del suministro de agua potable, principalmente en Freirina y en la provincia de Huasco.

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