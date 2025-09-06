Comenzó el megacorte de agua en seis comunas de la RM: ¿Dónde habrá suministro alternativo?

Se trata de una de las intervenciones más relevantes en la red hídrica de la Región Metropolitana en los últimos años y afectará a miles de hogares.

Desde las 20:00 horas del viernes 5 de septiembre rige una interrupción programada de 37 horas del servicio de agua potable que afecta a sectores de Independencia, Conchalí, Santiago, Providencia, Recoleta y Renca.

De acuerdo con Aguas Andinas, el corte está asociado a trabajos de infraestructura vinculados al Teleférico del Parque Metropolitano y se extenderá hasta las 09:00 del domingo 7 de septiembre.

La sanitaria explicó que las faenas corresponden a la conexión definitiva de un nuevo trazado de conducción para habilitar la estación del proyecto en Pío Nono.

¿Qué zonas están consideradas?

El perímetro de afectación comprende sectores acotados dentro de las seis comunas mencionadas (con Independencia concentrando la zona más amplia). En paralelo, la empresa habilitó puntos de abastecimiento gratuito de agua para residentes de las áreas impactadas.

Puntos de abastecimiento por comuna

Independencia

• Rivera con Adolfo Ibáñez

• Rivera con Teniente Bisson

• Baldomero Flores con El Pino

• Estadio Juan Antonio Ríos

• Vivaceta con San Luis

• Alcalde Germán Domínguez con Salomón Sack

• Fermín Vivaceta con Venecia

• Huasco con Plaza Fidel Muñoz

• Nueva Uno con Nueva de Matte

• Reina María con Angol

• Coronel Alvarado con Isidora Errázuriz

• Padre Faustino Gazziero con Alfredo Guillermo Bravo

• Fermín Vivaceta con Marcos Macuada

• Pablo Urzúa con Adolfo Ossa

• Carrión con Fermín Vivaceta

• Guanaco con General Saavedra

• Maruri con Plaza Central

• Retiro con Escanilla

• Barnechea con Pinto

• Dr. Carlos Lorca Tobar (frente N° 920)

• Av. La Paz (frente N° 482)

Renca

• Juana Átala de Hirmas (Callejón)

• Pedro Nolasco con Vidal José Manuel Borgoña

• Juan Marín con Los Maquis (plaza)

• Los Aromos con Las Morenas (SAPU)

• Enrique Campos con Victoria (plaza)

• Los Helechos con Las Siemprevivas

• Las Margaritas con Punta del Este (consultorio)

• Las Margaritas, entre Los Clarines y Los Lirios (colegio)

• Balmaceda con Diagonal Poniente

• Los Aromos con Pasaje 12

Santiago

• Estados Unidos con Coronel Santiago Bueras

• Victoria Subercaseaux con Rosal

• Av. Vicuña Mackenna N° 97 (frente a 3ª Compañía de Bomberos)

• Santa Isabel con Raulí

• Lira con Curicó

• Angamos con Santa Victoria

Recoleta

• Dorsal con Diagonal José María Caro

• El Manzano con Buenos Aires

• Gávila N° 1980

• Justicia Social N° 255

• Las Brisas N° 680

• Las Galaxias N° 1210

• Recoleta N° 2774

• Reina de Chile con Vicuña

• Einstein con La Conquista

• Av. Recoleta con México

• Francisco Silva con Esteban Merello

• Colo Colo con Unión Española

• Bellavista con Av. Recoleta

• Antonia López de Bello con Purísima

• Camino El Carmen (Cancha El Indio)

Providencia

• El Arzobispo con Bellavista

• Antonia López de Bello con Constitución

• Bellavista con Carlos Walker Martínez

Conchalí

• Av. Independencia 3499

• Teniente Yavar con Barón de Juras Reales

• Av. Dorsal N° 1495

• Guanaco con Dorsal

• Santa Inés con Barón de Juras Reales

• Vivaceta con El Olivo

• Nueva Monterrey con Nueva Monterrey

Recomendaciones prácticas