País judicial

Médico es acusado de desfalco al fisco de más de $13 mil millones en fraude con licencias médicas

Por CNN Chile

12.11.2025 / 09:56

Este miércoles se realiza la audiencia de formalización contra Leonardo Gonzáles Castro, apuntado por el Ministerio Público como autor del desfalco.

Ante el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago se realizará este martes la audiencia de formalización contra un médico acusado de un millonario fraude al fisco.

Según la información entregada por El Mercurio, el imputado es Leonardo Gonzáles Castro, sobre quien el Ministerio Público realizó una acusación por un fraude de $13.200 millones.

El caso quedó al descubierto tras los hallazgos de Contraloría sobre funcionarios públicos que no habrían respetado sus licencias médicas.

La investigación contra Gonzáles ha sido liderada por la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual de la Policía de Investigaciones.

