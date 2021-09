La Convención Constitucional aprobó en general durante esta jornada los reglamentos emanados desde la comisión que lleva el mismo nombre.

Fue en ese contexto que Bessy Gallardo, constituyente por el distrito 8, tuvo que dar explicaciones tras emitir un equívoco sufragio.

A través de Twitter, un usuario cuestionó el voto de la delegada y le consultó: “¿Por qué votaste con la derecha? Nadie más apoyó esto en particular“.

La constituyente no tardó en responder la consulta y manifestó que solo se trató de un error. “Me equivoqué. Ahora me van a hacer pebre“, replicó.

Luego, salió al paso nuevamente para contar que “no se puede” cambiar la decisión.

La votación, en rigor, era relativa a calificar con quórum 2/3 el artículo 15 del Reglamento General, correspondiente a la clausura del debate, la cual quedó rechazada con 37 votos a favor, 113 en contra y ninguna abstención, por lo quedó dispuesta para ser calificada con quórum simple.

Gallardo causó polémica por sus dichos en defensa de Rodrigo Rojas Vade durante una entrevista con Contigo en Directo de Chilevisión. “No se compara con errores como los de Moreira o Piñera“, dijo en la oportunidad en relación al constituyente que mintió respecto a su diagnóstico de salud.

Me equivoqué. Ahora me van a hacer pebre 😭 — Bessy Gallardo Prado (@BessyGallardoP) September 14, 2021