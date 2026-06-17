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Enap confirma que bencinas y diésel bajarán de precio casi $120 esta semana

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Enap confirma que bencinas y diésel bajarán de precio casi $120 esta semana (Agencia UNO)

Enap publicó este miércoles su informe semanal de precios estimados para los combustibles, en el que proyectó nuevas caídas para esta semana en la mayoría de los productos.

Según Enap, la gasolina de 93 octanos bajaría $95,0 por litro y la de 97 octanos $106,7 por litro, mientras que el diésel registraría una caída de $117,5 por litro y el GLP de uso vehicular de $46,7 por litro. El kerosene, en tanto, no presentaría variación.

La estatal recordó que su rol se limita a comercializar derivados de hidrocarburos con las compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final al consumidor.

¿Cómo se calcula la estimación?

La estimación considera, entre otros antecedentes, los precios de importación desde la Costa del Golfo de Estados Unidos —mercado de referencia para Chile—, los costos de transporte marítimo asociados y las normas de funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) y del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

De esta manera, así variarán los combustibles esta semana:

  • Gasolina 93 octanos: -$95,0 por litro
  • Gasolina 97 octanos: -$106,7 por litro
  • Kerosene: sin variación ($0,0 por litro)
  • Diésel: -$117,5 por litro
  • GLP de uso vehicular: -$46,7 por litro

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