José Levy y el panorama en Israel tras el acuerdo entre EE. UU. e Irán: “Existe una decepción general”

El corresponsal de CNN en Español analizó el complejo escenario geopolítico marcado por el cansancio de la población tras años de conflicto y el impacto de las negociaciones de la administración de Donald Trump.

¿Cómo diariamente viven los israelíes esta guerra? ¿Notan que están en guerra?

“Sí, existe una sensación aquí de que en cualquier momento la situación puede explotar de nuevo, puede haber de nuevo bombardeos. Tenemos que estar de nuevo en estas habitaciones de seguridad, en los refugios. O sea, entonces esa amenaza es constante. Es constante la amenaza de que uno no sabe si se puede viajar al extranjero o no se puede viajar, porque existe la posibilidad de que, por ejemplo, estalle de nuevo el conflicto y no se pueda regresar aquí a Jerusalén. Entonces estas son amenazas constantes y, desde luego, hay que tener en cuenta que no solamente se trata de la guerra entre Irán y Estados Unidos, Israel, sino que también son ya conflictos que se va prolongando durante tres años, desde el 7 de octubre del 2023 que comenzaron esas masacres realizadas por Hamás en el interior de Israel y luego la respuesta israelí enérgica contra Gaza, y luego una guerra, como se dice, en siete frentes distintos. Todo esto se ha ido sucediendo durante los pasados años y de alguna manera existe ahora un cansancio importante. No se pensaba que se pudiera llegar a un conflicto tan prolongado”.

Desde que se conoció este acuerdo entre Irán y Estados Unidos, ¿se sintió un cambio acá en Israel o hay una especie de indiferencia de parte de la ciudadanía?

“No, hay una especie de decepción. Se piensa que este acuerdo que ahora, aparentemente, está con Estados Unidos e Irán no corresponde a las expectativas. Se tenía la impresión, quizá equivocada pero esa era la impresión general, de que la victoria de Estados Unidos, también con la ayuda de Israel, era una victoria muy significativa. Donald Trump mismo la calificaba de aplastante contra Irán. Entonces aquí eso contrasta con los resultados aparentes que se tiene sobre qué habría, por ejemplo, en el acuerdo con Irán. Entonces los logros concretos, al menos según lo que se sabe, son muy pequeños y todo estaría pendiente de ver qué es lo que va a suceder durante los 60 días posteriores a este memorando de entendimiento, que sería de alguna manera cuando habría que abordar aparentemente los temas fundamentales, muy especialmente el tema nuclear”.

Y por último, José, ¿cómo ves tú la relación entre Estados Unidos e Israel actualmente?

“Bueno, contrasta realmente lo que ocurrió el 28 de febrero, lo que comenzó el 28 de febrero, que de manera totalmente inédita Estados Unidos e Israel comienzan una ofensiva a gran escala contra Irán. Las fuerzas aéreas, de una manera coordinada, completamente juntos, atacan a esta República Islámica. Pero lo que hemos visto después de cerca de 40 días de bombardeos intensos, como digo, coordinados entre Estados Unidos e Israel contra Irán, ahora vemos que en este acuerdo prácticamente no ha habido participación de Israel. Vemos inclusive una situación inédita: que si Donald Trump llega a alabar a los líderes iraníes, a los líderes del enemigo digamos, vemos unas críticas enormes a Benjamín Netanyahu, que al fin y al cabo es el líder del país que ha sido aliado de Estados Unidos. Entonces esa situación de contraste, cuando hay que señalar que si bien Benjamín Netanyahu tiene oposiciones enormes en el interior de Israel por sus políticas prácticamente en todos los terrenos, en este aspecto de Irán existe una decepción general, no solamente de los seguidores de Benjamín Netanyahu, sino en general de prácticamente todo el pueblo israelí, de que este no es el acuerdo que estaban ellos esperando. No se ha garantizado hasta ahora, así lo piensan, que Irán no vaya a tener nunca armas nucleares como promete Donald Trump. Y también un aspecto que de alguna manera es también paradójico: cómo puede ser que Donald Trump calificara el acuerdo que consiguió Barack Obama en el año 2015 con Irán como el peor de la historia, y ahora, aparentemente, el acuerdo que puede conseguir él con Irán parece que inclusive puede ser más peligroso que ese otro logrado por Barack Obama hace 11 años”.