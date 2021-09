El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, llamó a la directiva de Renovación Nacional (RN) a que respete la decisión del diputado Leonidas Romero de apoyar su postulación y no la del oficialista Sebastián Sichel, añadiendo que los adversarios del sector político “están al frente, en la izquierda radical”.

“Así como Renovación Nacional lo inscribió como candidato a diputado, que respeten su planteamiento y también señalar que todos nos vamos a necesitar. Podemos tener algunas diferencias en algunos aspectos de nuestro planteamiento político, pero claramente nuestros adversarios están al frente, en la izquierda radical”, expresó.

“Por lo tanto, no excluyamos a personas que tenemos una raíz común”, añadió.

De este modo, Kast manifestó que espera que “dentro de Renovación Nacional se pueda analizar bien esto y se pueda revertir”.

Respuesta de RN

El senador y presidente de RN, Francisco Chahuán, reiteró que no le va a “temblar la mano” en caso de que algún militante del partido decida apoyar a otro candidato que no sea el ex ministro.

Desde el Palacio de La Moneda, el parlamentario afirmó que “obviamente que en una segunda vuelta Sebastián Sichel, quien va a pasar a segunda vuelta, (…) vamos a necesitar a todo el sector, pero ciertamente si uno adhiriere a un partido político quiero decir que, a mí, vuelvo a insistir, no me va a temblar la mano para todas las medidas que se estimen convenientes para que Renovación Nacional no sea una montonera”.

Sichel: “Me interesa bien poco”

Finalmente, el postulante de Chile Podemos Más manifestó que “seguir hablando de la farándula de los partidos me interesa bien poco y lo digo bien sinceramente”.

Durante una actividad de campaña, el ex ministro dijo que “aquí hay niños muertos, aquí hay maridos muertos y todavía seguimos hablando de los problemas y las peleas de la política. Creo que son problemas de los partidos, lo tendrán que solucionar ellos”.