Restricción vehicular: ¿Qué autos no pueden circular este jueves 18 de junio en Santiago?

Santiago nuevamente despertará este jueves 18 de junio bajo una restricción vehicular.

Esta medida se aplica habitualmente durante los meses de invierno como parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC), impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente.

La restricción será controlada por Carabineros en conjunto con la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Transportes y la Red de Cámaras de Televigilancia de la Región Metropolitana.

¿Qué patentes tienen restricción este jueves 18 de junio?

Motocicleta antes del 2002: 8 – 9 – 0 – 1

Motocicleta inscrita antes del 1 de septiembre de 2010: 4 – 5

Automóviles, station wagons y similares inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 con sello verde: 4 – 5

Automóviles, station wagons y similares sin sello verde: 8 – 9 – 0 – 1

Buses de transporte privado de personas, buses interurbanos y rurales de pasajeros (sin sello verde): 8 – 9 – 0 – 1

Transportes de carga sin sello verde: 8 – 9 – 0 – 1

¿Cuál es el horario de la restricción vehicular?

El horario de la restricción es de 07:30 a 21:00 horas, excepto festivos.

¿Cuáles son las multas por incumplir la restricción?