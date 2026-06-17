Mundial 2026: ¿Qué partidos se juegan este jueves 18 de junio?

La fase de grupos del Mundial 2026 continúa este jueves 18 de junio con una jornada que podría comenzar a definir el futuro de varias selecciones en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

En total, se disputarán cuatro partidos correspondientes a los grupos A y B, con duelos que podrían provocar movimientos importantes en las tablas de posiciones.

La programación contempla los encuentros entre República Checa y Sudáfrica, Canadá y Catar, Suiza y Bosnia y Herzegovina y el esperado choque entre México y Corea del Sur.

Los partidos del Mundial 2026 para este jueves 18 de junio