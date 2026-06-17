Mundial 2026: ¿Qué partidos se juegan este jueves 18 de junio?

La fase de grupos del Mundial 2026 continúa este jueves 18 de junio con una jornada que podría comenzar a definir el futuro de varias selecciones en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.
En total, se disputarán cuatro partidos correspondientes a los grupos A y B, con duelos que podrían provocar movimientos importantes en las tablas de posiciones.
La programación contempla los encuentros entre República Checa y Sudáfrica, Canadá y Catar, Suiza y Bosnia y Herzegovina y el esperado choque entre México y Corea del Sur.
Los partidos del Mundial 2026 para este jueves 18 de junio
- 12:00 horas: República Checa vs. Sudáfrica – Grupo A – Estadio Atlanta.
- 15:00 horas: Suiza vs. Bosnia y Herzegovina – Grupo B – Estadio Los Ángeles.
- 18:00 horas: Canadá vs. Catar – Grupo B – Estadio BC Place Vancouver.
- 21:00 horas: México vs. República de Corea – Grupo A – Estadio Guadalajara.
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