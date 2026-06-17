Con votos de la DC y el PDG: Cámara aprueba aumentar endeudamiento fiscal en US$ 6.200 millones

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que autoriza aumentar el endeudamiento fiscal del Gobierno en US$ 6.200 millones durante este año.

Con 94 votos a favor, 52 en contra y una abstención, el Ejecutivo obtuvo el respaldo necesario gracias al apoyo clave de partidos de la oposición: Democracia Cristiana (DC) y el Partido de la Gente (PDG).

Desde la DC ya habían manifestado de antemano su respaldo a la propuesta gubernamental. El diputado y jefe de la bancada, Jorge Díaz, señaló a T13 que esto se debe a que “no podemos seguir sacrificando a la clase media y trabajadora con menos derechos sociales. Somos oposición, pero eso no significa negar la sal y el agua. No somos de aquellos que se oponen a todo“.

En tanto, las bancadas de la oposición del Partido Comunista (PC), el Frente Amplio (FA), el Partido Socialista (PS) y el Partido por la Democracia (PPD) manifestaron un rechazo generalizado a la iniciativa del Ejecutivo. Desde este sector argumentaron que los fondos solicitados no se destinarán “a sostener el déficit fiscal, sino a pagar los efectos del proyecto de reconstrucción nacional“.

Además, durante la votación se rechazaron dos indicaciones que exigían al Gobierno transparentar datos clave de la operación fiscal. Que consistían en la entrega de información detallada sobre el pago de la deuda flotante, el incremento real y proyectado del gasto en intereses públicos y el impacto de la pérdida de recaudación efectiva tras las modificaciones en el sistema tributario.

Las razones del Gobierno para solicitar el aumento del endeudamiento público

Desde la administración del presidente José Antonio Kast explicaron que esta solicitud para ampliar la deuda fiscal responde a tres motivos principales:

Mayor proyección del déficit fiscal: La proyección del déficit para este año fue más alta de lo esperado, alcanzando los US$ 3.800 millones debido a una menor recaudación de ingresos.

La proyección del déficit para este año fue más alta de lo esperado, alcanzando los debido a una menor recaudación de ingresos. Efecto del tipo de cambio: El impacto cambiario por la apreciación del peso chileno frente al dólar —dado que “cada dólar rinde menos pesos chilenos” — obliga al Estado a buscar más divisas para cubrir obligaciones locales, lo que representa un impacto proyectado en US$ 900 millones .

El impacto cambiario por la apreciación del peso chileno frente al dólar —dado que — obliga al Estado a buscar más divisas para cubrir obligaciones locales, lo que representa un impacto proyectado en . Deudas y liquidez: Se requieren US$ 1.500 millones adicionales para “atender las obligaciones fiscales del Estado y fortalecer la posición de liquidez del Tesoro Público”.