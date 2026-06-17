Gobierno activa Código Azul en cuatro regiones del país por bajas temperaturas

Debido a las bajas temperaturas, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia activó este miércoles el Código Azul para cuatro regiones del país, entre ellas la Región Metropolitana.

La medida comenzó a regir a las 17:00 horas de esta jornada y se extenderá hasta el jueves 18 de junio a las 13:00 horas, según informó la cartera a través de sus redes sociales.

El Código Azul es una estrategia que forma parte del Plan Protege Calle y tiene como objetivo resguardar la salud de las personas en situación de calle cuando se registran temperaturas inferiores a los 5 °C o los 0 °C. Este consiste en un refuerzo de la red de apoyo para la población vulnerable, mediante operativos móviles que entregan alimentación, artículos de higiene y abrigo, además de gestionar derivaciones a centros de salud cuando el caso lo corresponda.

¿En qué regiones estará activo?

Desde el ministerio señalaron que el Código Azul se implementará en las siguientes zonas:

Región Metropolitana

Región del Maule: Talca y Curicó.

Región de Ñuble: Chillán.

Región del Biobío: Los Ángeles.

El Gobierno recordó que, en caso de ver a una persona en situación de calle, se puede “levantar la alerta llamando al Fono Calle 800 104 777, opción 0 o ingresando” al sitio web.