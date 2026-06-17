Concejala de Lumaco queda en libertad tras ser detenida por hurto en un mall de Coquimbo

La concejala de Lumaco, Yanela Flores, fue detenida por hurto en un centro comercial de Coquimbo.

Según informó Carabineros, funcionarios de la 2ª Comisaría de Coquimbo se trasladaron hasta el Mall Vivo luego de que guardias de seguridad del recinto mantuvieran retenida a una mujer por su presunta participación en un delito.

Tras revisar las cámaras de seguridad, la policía uniformada pudo corroborar la participación de la mujer en el hurto de diversas especies: tres prendas de vestir desde la tienda Ripley y un par de lentes de sol desde Sunglass Hut.

El avalúo de las especies alcanza los $327.870, de los cuales $149.970 corresponden a las prendas de vestir y $177.900 a los lentes de sol.

¿Quién es Yanela Flores?

La ingeniera comercial, de 43 años, se postuló como candidata a concejala de Lumaco por el Partido Republicano en las elecciones municipales de 2024.

Cabe mencionar que la presencia de Flores en Coquimbo se da en el contexto del Congreso Nacional de Concejales y Concejalas 2026, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM).

Respecto del caso, el Partido Republicano, a través de una declaración pública, condenó los hechos conocidos a través de los medios de comunicación.

“Desde el Partido Republicano condenamos los graves hechos conocidos que involucran a la concejal de la comuna de Lumaco, Yanela Flores Cárdenas”, señaló la colectividad, agregando que “en nuestra colectividad existe tolerancia cero frente a la corrupción y la ilegalidad. Bajo ninguna circunstancia ampararemos conductas que destruyan la fe pública y traicionen los valores de honestidad que promovemos”.

Asimismo, el partido manifestó su expectativa de que la justicia aplique las sanciones contempladas en la legislación vigente, puesto que “los servidores públicos deben ser el primer ejemplo”.

En paralelo, anunciaron que la directiva nacional remitió los antecedentes al Tribunal Supremo del partido con carácter de urgencia.

📌 COMUNICADO

Partido Republicano condena hechos que involucran a concejal de Lumaco pic.twitter.com/CXoGkGzI7Z — Partido Republicano (@PRChile) June 17, 2026

Nuevos antecedentes del caso

Durante la tarde de este martes, la concejala fue formalizada por el delito de hurto. Según publicó Radio Biobío, el Juzgado de Garantía de Coquimbo determinó dejarla en libertad bajo la medida cautelar de arraigo nacional.

Además, se fijó en 60 días el plazo de la investigación.

Declaración de la Municipalidad de Lumaco