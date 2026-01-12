Mayne-Nicholls: “Ningún gobierno me ha llamado para ser ministro” y La Moneda “trató de hacer fracasar” los Panamericanos

En una entrevista con Las Últimas Noticias, el exlíder del Comité Organizador aseguró que la única vez que le ofrecieron un cargo fue para asumir Estadio Seguro. Además, apuntó a la división política y sostuvo que hubo personas del gobierno de Boric que buscaron boicotear los Juegos.

El excandidato presidencial y expresidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, abordó algunos temas de interés público recientemente, como su participación como ministro del Deporte en algun gobierno o los cuestionamientos recibidos durante su gestión de la cita deportiva continental.

En entrevista publicada por Las Últimas Noticias, Mayne-Nicholls afirmó: “Nunca, ningún gobierno, me ha llamado para ser ministro del Deporte”. Y precisó que, hasta ahora, la única oferta formal que recibió desde el Ejecutivo fue distinta: hacerse cargo de Estadio Seguro.

Consultado por la posibilidad de asumir como ministro en algún momento, sostuvo que no ha existido una propuesta concreta. “Nunca. La llamada para ser ministro del Deporte. Y este otro tema de Estadio Seguro es distinto”, señaló en la conversación.

Lee también: “Los cinco ídolos del fútbol que podrían dar su último adiós en el Mundial 2026“

Incluso, ante la pregunta sobre si aceptaría un eventual llamado presidencial, relató una experiencia pasada: “Sí, dije eso, pero le voy a contar algo: ya le dije que no a un Presidente… tras los Panamericanos, Gabriel Boric me llama para ofrecerme ser el Jefe de Estadio Seguro. Y le dije que no, porque filosóficamente estoy en contra de ese plan”, afirmó.

Mayne-Nicholls y los Panamericanos: “Hubo gente del gobierno… que trató de hacer fracasar los Juegos”

En la misma entrevista, el periodista vinculó el clima político con los riesgos que enfrentó el evento deportivo y aseguró que la polarización “hizo peligrar el éxito” del certamen.

“Estoy convencido de que hubo gente del gobierno de Gabriel Boric que trató de hacer fracasar los Juegos”, aseguró, apuntando a “la división política y las animadversiones” que rodearon el proceso.

Mayne-Nicholls también abordó los cuestionamientos por rendiciones y fechas de gasto. “Simple, yo al dejar la presidencia del Comité Organizador de los Juegos dejé hecha toda la rendición de gastos, completa. A partir de ahí, la Contraloría empieza a hacer consultas del tipo: ¿por qué compró lápices azules en lugar de rojos?”, ironizó.