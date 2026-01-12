Mundial 2026: Los cinco ídolos del fútbol que podrían dar su último adiós

Cada uno de estos futbolistas dejó una huella imborrable en la historia del balompié y ahora se estarían preparando para lo que sería su último baile en el mayor escenario del fútbol internacional.

Aunque el Mundial 2026 será histórico por tener por primera vez 48 selecciones, 104 partidos y ser organizado por los tres gigantes de América del Norte, también será la última edición para una generación de jugadores que definieron el fútbol moderno. Cinco nombres sobresalen: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, James Rodríguez, Luka Modrić y Neymar.

Cada uno de estos futbolistas dejó una huella imborrable en la historia del balompié y ahora se estarían preparando para lo que sería su último baile en el mayor escenario del fútbol internacional.

Lionel Messi

El considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos, Lionel Messi, ha jugado hasta la fecha cinco mundiales, siendo esto todo un récord que comparte junto a otros cinco futbolistas: Antonio Carbajal, Lothar Matthaus, Rafael Márquez, Andrés Guardado y Cristiano Ronaldo.

El Mundial de 2026 sería su sexta justa mundialista y en ella podría aumentar el número de apariciones en fases finales, que actualmente suma una cifra récord de 26 —más que cualquier otro futbolista— y de minutos jugados en la historia de los mundiales. Actualmente, el argentino tiene 2.314 minutos.

El delantero rosarino debutó en un mundial hace ya dos décadas. Lo hizo en Alemania 2006 como una promesa en el plantel dirigido por el también argentino José Néstor Pékerman. Aun cuando la Albiceleste salió en cuartos de final tras ser eliminada por la anfitriona Alemania en penales, Messi dio su primera asistencia y anotó su primer gol en una Copa del Mundo. Lo hizo en fase de grupos en la abultada victoria contra Serbia y Montenegro.

En Sudáfrica 2010, Messi, bajo el mando de Diego Armando Maradona, no marcó goles durante la participación en el combinado albiceleste, que culminó su recorrido nuevamente a manos de Alemania en cuartos de final.

La pesadilla alemana se repitió aún peor en Brasil 2014, donde, pese a haber llegado con dudas por lesiones previas, Messi anotó cuatro goles —aumentando la cuenta mundialista a cinco—, pero en la final sufrió una vez más la derrota ante Alemania, quedándose a un paso de la gloria.

En Rusia 2018, la Pulga solo logró marcar un gol y Argentina se despidió en octavos.

Sin embargo, la gran actuación de Messi llegaría cuatro años después en Qatar, donde el argentino marcaría un total de 7 goles y terminaría levantando la codiciada Copa del Mundo.

Durante la próxima justa mundialista, Messi cumplirá 39 años y, aunque ya alcanzó el pináculo con el Mundial 2022, su presencia en el torneo de Norteamérica sería —además de su sexto mundial— la última página de un capítulo incomparable del deporte. Y más allá de estadísticas, Messi podría ampliar su legado de goles y contribuciones directas, al tiempo que podría convertirse en el protagonista de uno de los cierres de carrera más emotivos en la historia futbolística.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ha tenido una carrera paralela a la de Messi. El portugués ha jugado también cinco mundiales y está a las puertas del sexto, para el que llegará con 41 años. El veterano delantero, eso sí, ha sido el único futbolista en anotar en las cinco justas consecutivas en las que ha participado, un testamento a su consistencia goleadora y espíritu competitivo. Tiene un total de 8 goles marcados en los 22 partidos mundialistas que ha jugado.

La estrella portuguesa debutó en el escenario mundial en 2006 en Alemania. Allí lideró al plantel lusitano hasta el cuarto puesto. Desde entonces, ha representado a su país en los cuatro torneos siguientes en 2010, 2014, 2018 y 2022, siendo el mundial de Rusia el que demostró su talento individual con un hat-trick contra España en la fase de grupos.

No obstante, a diferencia de Messi, el título mundial se le ha negado. Entonces, ¿qué podemos esperar de CR7 en 2026? Si bien es el máximo anotador de todos los tiempos, con casi 1.000 goles en su haber, seguramente sueña de manera privada con levantar el trofeo de la FIFA; sabe también que lograrlo es una hazaña difícil.

Por eso, quizás, en una entrevista el año pasado con el periodista británico Piers Morgan, antes que Portugal lograra la clasificación, Cristiano le restó importancia al torneo. “Ganar el Mundial no cambiará mi nombre en la historia del fútbol, ​​no voy a mentir. De lo que sí estoy seguro es de que disfrutaré el momento”, afirmó entonces el astro lusitano.

James Rodríguez

Colombia tiene una estrella cuyo desempeño mundialista ha sido curioso y destacado. Se trata de James Rodríguez, el hombre que puso al país sudamericano en el mapa mundialista luego de 16 años de ausencia de la justa. Y es que si bien Messi y Cristiano han acumulado goles en un gran número de participaciones en la Copa del Mundo a lo largo de los años, para Rodríguez su impacto ha sido en un solo torneo.

Su explosión en el Mundial de Brasil 2014 lo convirtió en una figura global luego de anotar los 6 goles que el cucuteño tiene en su haber en mundiales. Rodríguez, dirigido en ese entonces por Pékerman, mostró su mejor versión, para ser, hasta la fecha, el máximo anotador de la selección colombiana en el torneo.

Eso le permitió ganar la Bota de Oro del Mundial 2014 y el Premio Puskás al mejor gol del año por uno de los dos tantos contra Uruguay en octavos de final. Fue también la primera vez que Colombia llegaba a los cuartos de final, marcando un hito histórico en su trayectoria futbolística.

En Rusia, Rodríguez no anotó goles y la selección cafetera se despidió en octavos tras caer en penales ante Inglaterra. No obstante, James permanece como un símbolo de talento ofensivo para Colombia que vimos renacer durante la Copa América 2024. Para el Mundial 2026, la participación del volante de 34 años representaría una oportunidad para liderar a una nueva generación colombiana que desea emular los éxitos de 2014, aportando experiencia y jerarquía.

Luka Modrić

Otro talento con mucha creatividad y liderazgo desde el mediocampo que disputaría su último mundial este año es Luka Modrić. El croata de 40 años ha protagonizado mundiales desde el 2006. Sin embargo, su mejor actuación ocurrió en Rusia 2018, donde lideró a su selección hasta la final del torneo, algo nunca antes visto en el país europeo.

Fue ese el parteaguas en la carrera mundialista de Modrić, que terminó la justa con dos goles, la medalla de plata del torneo y el Balón de Oro al mejor jugador.

Cuatro años después, en Qatar, el jugador contribuyó al tercer lugar de su selección, siendo reconocido nuevamente con el Bronze Ball por su impacto global.

Aun cuando la edad limita el ritmo físico del croata, su presencia en el mundial tripartito reforzaría la identidad del equipo que ha demostrado en los últimos años estar a la altura de los mejores.

Neymar

En Sudamérica, otro grande que pudiera decir adiós en este próximo mundial es el brasileño Neymar. El máximo goleador de la Canarinha tiene que probar primero a Carlo Ancelotti, eso sí, que tiene condiciones para jugar. De conseguirlo, el 10 de la selección brasileña estaría participando en su cuarto mundial.

Su debut mundialista fue en casa, en Brasil 2014, donde tuvo su mejor participación marcando 4 goles y una asistencia. Sin embargo, una lesión lo mantuvo fuera de la bochornosa semifinal ante Alemania, en la que Brasil cayó 7-1.

Las lesiones han sido una constante para el jugador y en Rusia 2018 solo pudo anotar un gol contra México en octavos de final. En Qatar, también anotó un gol ante Croacia luego de recuperarse de una lesión de tobillo que lo dejó fuera dos partidos.

No obstante, de poco sirvió, porque Brasil se quedó nuevamente en cuartos. Ahora, la esperanza del jugador, que cumple 34 años en febrero, es recuperarse físicamente, tener una buena temporada y lograr el “último baile” mundialista, como él mismo lo llama.

Para Messi, Neymar y Cristiano, representa tal vez la última oportunidad de competir en un torneo que domina el imaginario colectivo. Para James Rodríguez es el cierre de su capítulo más brillante y para Modrić, el epílogo de una influencia tácticamente sublime.

Sea cual sea el resultado en 2026, sus nombres ya están escritos entre los más grandes que este deporte ha visto.