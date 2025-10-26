País Elecciones 2025

Matthei propone ubicar penales en el desierto de Chile: “No pueden estar en Santiago las cárceles”

Por CNN Chile

26.10.2025 / 21:08

La candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, aseguró que, respecto a su propuesta de construir nuevos recintos penitenciarios, ninguno se construirá en Santiago, y que “las cárceles de alta seguridad las vamos a construir en el desierto”.

La candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, profundizó en sus propuestas en materia de seguridad, crimen organizado y narcotráfico.

En ese contexto, descartó en T13 eliminar los beneficios sociales para los hijos de inmigrantes irregulares; sin embargo, subrayó que su prioridad está en las necesidades de los chilenos.

“Jamás le quitaría el derecho a la salud ni a la educación a nadie”, remarcó, y agregó que privar del acceso a la educación a los jóvenes implicaría “poner en bandeja al crimen organizado”.

En esa línea, enfatizó que estas medidas no implican una regularización, sino que tienen que ver con que “son seres humanos y hay que tratarlos como tal”.

Consultada sobre la construcción de cinco nuevas cárceles —tres de ellas de alta seguridad— con una inversión de 2.500 millones de dólares en seguridad, manifestó que “no pueden estar en Santiago las cárceles” y aclaró que “las cárceles de alta seguridad las vamos a construir en el desierto”.

 

