CMF aplica sanciones de censura a compañías: Vendieron pólizas con coberturas no ajustadas a la normativa

El Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) aplicó sanciones de censura a dos empresas: Chubb Seguros Chile S.A. y Banchile Corredores de Seguros Limitada.
La decisión se debe a que las compañías comercializaron pólizas que “no se ajustaban a la Ley N° 20.009“, además de incumplimiento de instrucciones.
De acuerdo a la resolución de la CMF, Chubb y Banchile fueron parte de la “comercialización de pólizas que contenían coberturas que no se ajustaban a las regulaciones contenidas en esa época en la Ley N° 20.009″.
Asimismo, la institución indicó que “para determinar la sanción se consideró que la materialidad del caso fue baja y que las compañías corrigieron su actuar”.
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— Comisión para el Mercado Financiero (CMF) (@cmfchile_) June 4, 2026
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