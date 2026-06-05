Megarreforma: Nuevo informe financiero de Hacienda advierte un mayor efecto deficitario a contar de 2027

El Ministerio de Hacienda presentó ante la Comisión de Hacienda del Senado un nuevo informe financiero sobre la megarreforma impulsada por el Presidente José Antonio Kast, advirtiendo un incremento del déficit fiscal a partir de 2027 respecto a las proyecciones previas.

En el marco del segundo trámite constitucional del proyecto, el director de Presupuestos (Dipres), José Pablo Gómez, detalló que diversas modificaciones técnicas redujeron los ahorros estatales estimados, lo que postergará la obtención de excedentes fiscales positivos hasta el año 2035.

Según información recogida por La Tercera, los ajustes apuntan a mantener la franquicia tributaria de capacitación, restando 300 millones de dólares al ahorro fiscal neto, y eliminar los efectos de la Ley de Compras Públicas en obras públicas. También disminuyeron los ahorros por incentivos al retiro y por el Subsidio Único al Empleo.

Así, aunque el saldo negativo de 2026 bajó a 703.503 millones de pesos, el déficit de 2027 escalará a 1.558.172 millones de pesos y el de 2028 llegará a 1.933.305 millones de pesos.

Ante este panorama, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la reducción de impuestos corporativos para incentivar la competitividad y contener la deuda pública.