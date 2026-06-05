Guerra en Irán está llevando a millones de personas hacia el hambre aguda, advierte informe de la ONU

(CNN) – Millones de personas tienen dificultades para satisfacer sus necesidades alimentarias básicas y, en algunos casos, se ven abocadas a la hambruna aguda debido a la guerra con Irán, según informó el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas (ONU).

En marzo, el PMA predijo que 45 millones de personas podrían caer en una situación de inseguridad alimentaria aguda si el conflicto en Oriente Medio seguía disparando los precios del petróleo. Ahora, según el PMA, ese escenario se está haciendo realidad.

Un nuevo informe del PMA publicado hoy, que analiza el impacto de la crisis en algunos de los países más vulnerables del mundo, revela que otros 2,5 millones de personas en Somalia, 1,3 millones en Sri Lanka y 2,3 millones en Afganistán están “luchando por satisfacer sus necesidades alimentarias básicas y, en algunos casos, se ven abocadas a la hambruna aguda debido a la crisis”.

Jean-Martin Bauer, director del servicio de análisis de seguridad alimentaria y nutrición del PMA, afirmó que las alertas tempranas solo importan “si el mundo actúa en consecuencia”.

“Advertimos que esta crisis podría empujar a millones de personas más al hambre; ahora lo estamos viendo suceder en tiempo real. En muchos casos, las familias más pobres del mundo, lejos del epicentro de la crisis, son las que se están viendo más afectadas”, dijo Bauer.

Según el PMA, se prevé que las devastadoras repercusiones de la guerra se intensifiquen en los próximos meses, incluso si la crisis en Oriente Medio disminuye.