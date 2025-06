Matthei afirma que “Kaiser es mucho más respetuoso con las mujeres” que Kast: “Tiene una cosa más liberal”

La abanderada presidencial de Chile Vamos dijo que ella cree "muy firmemente en los derechos de las mujeres" y que tiene "diferencias sustantivas" respecto al líder republicano.

Johannes “Kaiser es mucho más respetuoso con las mujeres que Kast”.

Con esas palabras, Evelyn Matthei abordó las diferencias entre los candidatos de la oposición a las presidenciales de noviembre.

La abanderada de Chile Vamos fue consultada en Radio Concierto sobre cómo se diferencia su candidatura respecto a la de José Antonio Kast, a lo que respondió: “Lo primero es la mujer. Creo muy fuertemente en los derechos de las mujeres, en la capacidad de las mujeres, en que ellas pueden llegar a ser presidente, ministro. Yo nunca eliminaría el Ministerio de la Mujer”.

Según dijo, las mujeres “la están pasando muy mal hoy día. Son las que más sufren la delincuencia, el desempleo” y “después de la pandemia aumentó la violencia intrafamiliar”.

En relación con “temas valóricos”, opinó que no está de acuerdo con que las mujeres deban tener receta médica para comprar pastillas anticonceptivas, por ejemplo.

“No me parece, no tienen por qué pedir receta para la píldora anticonceptiva ni para cualquier otro método si tú no quieres quedar embarazada”, afirmó.

Matthei dijo que tiene diferencias sustantivas con el líder republicano, no así con Johannes Kaiser.

“Kaiser es mucho más respetuoso con las mujeres”, aseguró.

Cuando se le preguntó si es más respetuoso que Kast, respondió: “Sí. Kaiser es mucho más respetuoso con las mujeres porque tiene una cosa mucho más liberal”.

Cabe recordar que cuando Kaiser fue electo diputado en 2021, comenzaron a circular videos en donde cuestionaba el voto femenino.

“Lo que pasa es que también tienes ahí una especie de esquizofrenia. Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo a inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente, y tú realmente te preguntas si el derecho a voto (de las mujeres) fue una buena idea”, dijo en aquella oportunidad.

Después, el parlamentario ofreció disculpas públicas y afirmó que su intención no era cuestionar el derecho al voto de las mujeres. Incluso, acusó que sus dichos fueron sacados de contexto.