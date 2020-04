Una serie de operativos sanitarios, opciones de traslado y llamados entre autoridades ha provocado la aglomeración de más de 400 ciudadanos bolivianos que han pernoctado por más de tres noches en las afueras del Consulado, ubicado en Providencia.

La situación ha cobrado relevancia tras las denuncias de quienes llevan acampando en la intemperie sin recibir respuestas o soluciones por el gobierno de su país.

En concreto, los testimonios de los ciudadanos corresponden mayormente a temporeros que se desempeñan en fundos agrícolas de las regiones Metropolitana y O’Higgins, quienes se encuentran varados en Chile sin opciones de regresar a Bolivia tras el cierre de fronteras entre ambos territorios.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, compareció sobre este hecho y manifestó que “a pesar de que tenemos una situación económica desesperada, estamos dispuestos a hacernos cargo, a ponerlos en algún lugar y a darles alimento. Incluso tenemos una oferta de Sky y otra de Pullman Bus, quienes han decidido trasladarlos”.

“Lo que necesitamos es que efectivamente el gobierno boliviano nos asegure que, haciendo ellos una cuarentena bien controlada aquí en Chile, los van a dejar entrar a su propio país, a Bolivia. Mientras no tenga esa seguridad de parte del gobierno boliviano, no nos podemos hacer cargo, porque si los ponemos en un colegio ahora y no tenemos esa seguridad, pueden estar en ese colegio por seis meses“, enfatizó.

Matthei hizo un llamado a la presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, para dar el visto bueno en esta operación retorno de más de 400 ciudadanos varados en Chile.

“Están en la calle y, si nosotros les damos las condiciones para que cumplan una cuarentena en una situación digna, que ellos (gobierno boliviano) -lo único que tienen que decir- es que los van a dejar entrar a Bolivia. Con eso basta”, añadió la edil.

Habló Evo Morales

La situación también ha recalado en oídos del expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien realizó duros descargos a través de su cuenta de Twitter.

“El gobierno de facto de Bolivia viola la CPE, la Ley de Servicio Exterior y la Convención de Viena sobre relaciones consulares cuando cierra puertas del consulado, en Santiago de Chile, a humildes compatriotas que acampan penosamente”, cuestionó.

Cerca de 300 compatriotas bolivianos, entre ellos mujeres y niños, acampan a la intemperie frente al consulado de nuestro país, en Santiago de Chile, que permanece cerrado, sin otorgar ninguna ayuda. La Cancillería de #Bolivia debe atender a nuestros compatriotas.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, también fue cuestionada por la situación en el balance diario del Ministerio de Salud, manifestando que “sabemos que la Cancillería está trabajando fuertemente con el gobierno boliviano. Lo que quieren (los ciudadanos bolivianos) es volver a su país y se les están dando todos los insumos básicos para poder mantenerlos”.

“Esperamos tener una pronta respuesta del gobierno boliviano, para que puedan volver”, finalizó.