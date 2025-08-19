Matthei emplaza a Jara por candidatura de Daniel Jadue: “Es una burla para los chilenos honestos”

La candidata presidencial dijo que Jara debería aclarar si su programa a de gobierno "incluye proteger a este tipo de personas que están en la mira de la justicia".

Evelyn Matthei emplazó a Jeanette Jara por la candidatura de Daniel Jadue por el Distrito 9.

Esto, porque ayer se oficializó que el exalcalde será una de las cartas del Partido Comunista para optar por un cupo en la Cámara de Diputadas y Diputados, situación que ocurre en medio de la investigación de la Fiscalía por el caso Farmacias Populares.

El ente persecutor está pidiendo 18 años de prisión para Jadue por delitos de fraude al fisco.

Lee también: Kast dice que Jara “va a tener que responder por qué lleva a Daniel Jadue dentro de la lista” parlamentaria

“Que el Partido Comunista levante a Daniel Jadue, imputado por corrupción y con arresto domiciliario, es una burla para los chilenos honestos”, manifestó la candidata de la derecha.

Y remarcó que Jara “debe aclarar si en su programa está el proteger a este tipo de personas que están en la mira de la justicia. Chile necesita líderes limpios y no operadores políticos con prontuario”.

Que el Partido Comunista levante a Daniel Jadue, imputado por corrupción y con arresto domiciliario, es una burla para los chilenos honestos. Jeanette Jara debe aclarar si su proyecto incluye proteger a los que están en la mira de la justicia. El país merece líderes con las… pic.twitter.com/YpkVA6CXRD — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) August 19, 2025

Durante la mañana, la abanderada presidencial del oficialismo fue requerida sobre la candidatura de Jadue, la cual ha generado críticas tanto del oficialismo como de la oposición.

“La gente ponderará por quién vota y por quién no”, señaló, añadiendo que “cualquier persona que está en una situación judicial de esa naturaleza debiera haberse dedicado a su defensa”.

Cuando se le preguntó si se sacará una foto con Jadue, respondió: “Voy a hacer campaña para ser presidenta de Chile y voy a apoyar a todos los candidatos de las dos listas”.