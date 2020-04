VIDEO RELACIONADO – Detención joven contagiado por hacer fiesta en Las Condes (04:48)

En el balance de este sábado, las autoridades de la Región de Valparaíso afirmaron que el actor de televisión Matías Assler fue detenido tras un punto de control en el ingreso a Catapilco.

Según información preliminar, Assler habría asegurado ser residente de Zapallar. Sin embargo, personal fiscalizador corroboró que registraba domicilio en Vitacura.

Al respecto, el jefe de la Defensa Nacional para Región de Valparaíso, Yerko Marcic, señaló que “fue infraccionado por Carabineros de Chile y fue informado el fiscal correspondiente, quien lo dejó citado a declarar a tribunales, que es el proceso judicial que corresponde“.

La respuesta de Assler

Una versión totalmente distinta es la que tiene el actor implicado, quien asegura que “la noticia es totalmente falsa” y que vive en Cachagua hace cinco meses tras finalizar contrato con Canal 13.

“Efectivamente, ayer me dirigí a La Ligua a dejar una persona que trabaja acá, para que no tomara el bus y no se contagie. A mí no me detuvieron en un control sanitario, yo paré a hablar con un carabinero, quien no tenía ningún criterio”, señaló en sus historias de Instagram.

“Después de una seguidilla de procedimientos lateros, queda claro que yo vivo acá y tengo residencia acá. Ojalá que todos los que están tirando la mala onda les quede claro que les contaron un cuento totalmente falso“, agregó.